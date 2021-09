गौतमी ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, दिखा शर्टलेस राम कपूर का फिट अंदाज

शो घर एक मंदिर कपल गौतमी और राम कपूर टीवी इंडस्ट्री के फेवरेट कपल हैं. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. अब गौतमी ने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है. ये फोटो उनके हनीमून की है. राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा- The year that was …… 2003 !!!!!!!!! ❤️

राम और गौतमी की अनसीन फोटो

बता दें कि राम और गौतमी 2003 में शादी के बंधन में बंधे. उनकी शादी को 18 साल हो गए हैं. गौतमी ने जो फोटो शेयर की है उसमें वो बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में काफी ग्लैमरस दिखीं. वहीं राम कपूर काफी फिट नजर आ रहे हैं. शर्टलेस फोटो में वो हैंडसम लग रहे हैं. सोशल मीडिया पर कपल की फोटो वायरल है.

गौतमी और राम की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों एकता कपूर के शो घर एक मंदिक के सेट पर प्यार में पड़े थे. और इसके बाद उन्होंने शादी कर ली.



मालूम हो कि राम कपूर ने बढ़े वजन के साथ टीवी की दुन‍िया के कई सुपरह‍िट शो में लीड रोल निभाया है. 2019 में राम कपूर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में आए थे. राम ने अपना काफी वजन कम किया था.

राम ने बड़े अच्छे लगते हैं, कसम से जैसे सुपरहिट शोज में दिखे.