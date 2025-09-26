एक TV का टॉप हीरो-दूसरा सोशल मीडिया स्टार, बिग बॉस में दोनों फ्लॉप, सलमान की डांट के बावजूद नहीं सुधरा गेम

बिग बॉस 19 जब शुरू हुआ तो दो ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके गेम पर ऑडियंस की सबसे ज्यादा नजर थी. एक थे सोशल मीडिया के स्टार मृदुल तिवारी, जिनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं. दूसरा नाम था टीवी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल हीरो और 'अनुपमा' स्टार गौरव खन्ना. फैंस को लगा था मास मीडिया तक पहुंच रखने वाले ये दोनों स्टार बिग बॉस में गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन बीते 4 हफ्तों में ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिखा है.

गौरव खन्ना ने तोड़ा फैंस का दिल

शो में 1 महीना पूरा होने को है. जहां दूसरे कंटेस्टेंट्स के रंग दिखने लगे हैं. वो शो में अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं. वहीं टीवी के स्टार गौरव खन्ना अभी भी बैकफुट पर खेल रहे हैं. बीते वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव को उनके कमजोर गेम के लिए लताड़ लगाई थी. बताया कि वो शो में दिख नहीं रहे हैं. एपिसोड में बस उनके पासिंग शॉट दिखाए जाते हैं. गौरव ने दबंग खान को वादा किया था कि वो अपने गेम में सुधार लाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इस वीक भी गौरव ने शो में खास कमाल नहीं दिखाया है. घर में ना उनके कोई ठोस मुद्दे हैं और ना ही उनका किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बना है, जो लोगों को कनेक्ट कर पाए.

मृदुल का ना कोई स्टैंड, ना स्ट्रैटिजी

दूसरी तरफ, मृदुल की बात करें तो उनके देसी अंदाज को लोगों ने शुरुआत में पंसद किया था. नतालिया संग उनका रोमांटिक एंगल एंटरटेनिंग लगा. तब तक यूपी का ये छोरा शो में दिख रहा था. लेकिन नतालिया के जाने के बाद से मृदुल का शो में दिखना कम हो गया है. एपिसोड में गौरव की तरह उनके भी पासिंग शॉट्स दिखाए जाते हैं. 35 मिलियन फॉलोअर्स का दमखम रखने वाले मृदुल का यूं वीक गेम खेलना मेकर्स के साथ ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहा है. मृदुल का शो में कोई स्टैंड, गेम प्लान और स्ट्रैटिजी नहीं है.

सलमान खान से चेतावनी मिलने के बाद भी ये दोनों खिलाड़ी अपने गेम में राइज नहीं कर पाए हैं. ऐसे में ऑडियंस का दिल तो टूटा ही है. गेम शो में गौरव और मृदुल के सर्वाइवल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. हो सकता है वो फैंडम के बल पर शो में आगे तक पहुंच जाएं, लेकिन उनके वीक गेम को याद कर फैंस का दिल जरूर टूटेगा.

