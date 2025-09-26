scorecardresearch
 

Feedback

एक TV का टॉप हीरो-दूसरा सोशल मीडिया स्टार, बिग बॉस में दोनों फ्लॉप, सलमान की डांट के बावजूद नहीं सुधरा गेम

बिग बॉस 19 में सलमान खान ने गौरव खन्ना को उनके कमजोर गेम के लिए फटकार लगाई थी. मृदुल के गेम पर भी निराशा जताई थी. दोनों कंटेस्टेंट्स ने अपनी रियल पर्सनैलिटी और स्ट्रैटिजी नहीं दिखाई, जिससे फैंस निराश हुए. शो में उनके कमजोर प्रदर्शन के कारण उनके सर्वाइवल पर सवाल उठने लगे हैं.

Advertisement
X
गौरव-मृदुल के गेम पर उठे सवाल (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial/themridul_)
गौरव-मृदुल के गेम पर उठे सवाल (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial/themridul_)

बिग बॉस 19 जब शुरू हुआ तो दो ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके गेम पर ऑडियंस की सबसे ज्यादा नजर थी. एक थे सोशल मीडिया के स्टार मृदुल तिवारी, जिनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं. दूसरा नाम था टीवी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल हीरो और 'अनुपमा' स्टार गौरव खन्ना. फैंस को लगा था मास मीडिया तक पहुंच रखने वाले ये दोनों स्टार बिग बॉस में गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन बीते 4 हफ्तों में ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिखा है. 

गौरव खन्ना ने तोड़ा फैंस का दिल

शो में 1 महीना पूरा होने को है. जहां दूसरे कंटेस्टेंट्स के रंग दिखने लगे हैं. वो शो में अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं. वहीं टीवी के स्टार गौरव खन्ना अभी भी बैकफुट पर खेल रहे हैं. बीते वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव को उनके कमजोर गेम के लिए लताड़ लगाई थी. बताया कि वो शो में दिख नहीं रहे हैं. एपिसोड में बस उनके पासिंग शॉट दिखाए जाते हैं. गौरव ने दबंग खान को वादा किया था कि वो अपने गेम में सुधार लाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इस वीक भी गौरव ने शो में खास कमाल नहीं दिखाया है. घर में ना उनके कोई ठोस मुद्दे हैं और ना ही उनका किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बना है, जो लोगों को कनेक्ट कर पाए.

सम्बंधित ख़बरें

गौरव खन्ना (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
सलमान के शो में भड़के गौरव खन्ना, घरवालों पर चिल्लाए, बोले- मैं ऐसा ही हूं 
आवेज दरबार (Photo: X @ColorsTV)
आवेज के कैरेक्टर पर उठे सवाल, गर्लफ्रेंड को दिया धोखा? फूट-फूटकर रोए 
Diljit Dosanjh,Pawan Singh
शादीशुदा पवन सिंह को धनश्री से हुआ प्यार? भारत-पाक मैच पर दिलजीत ने कसा तंज 
Tanya Mittal Amaal malik
तान्या ने अमाल को सुनाई राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी, हैरान हुआ सिंगर 
Bigg boss 19 Captain
बिग बॉस में अभिषेक के बाद ये कंटेस्टेंट बना नया कैप्टन, बदला खेल 
Advertisement

मृदुल का ना कोई स्टैंड, ना स्ट्रैटिजी

दूसरी तरफ, मृदुल की बात करें तो उनके देसी अंदाज को लोगों ने शुरुआत में पंसद किया था. नतालिया संग उनका रोमांटिक एंगल एंटरटेनिंग लगा. तब तक यूपी का ये छोरा शो में दिख रहा था. लेकिन नतालिया के जाने के बाद से मृदुल का शो में दिखना कम हो गया है. एपिसोड में गौरव की तरह उनके भी पासिंग शॉट्स दिखाए जाते हैं. 35 मिलियन फॉलोअर्स का दमखम रखने वाले मृदुल का यूं वीक गेम खेलना मेकर्स के साथ ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहा है. मृदुल का शो में कोई स्टैंड, गेम प्लान और स्ट्रैटिजी नहीं है. 

सलमान खान से चेतावनी मिलने के बाद भी ये दोनों खिलाड़ी अपने गेम में राइज नहीं कर पाए हैं. ऐसे में ऑडियंस का दिल तो टूटा ही है. गेम शो में गौरव और मृदुल के सर्वाइवल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. हो सकता है वो फैंडम के बल पर शो में आगे तक पहुंच जाएं, लेकिन उनके वीक गेम को याद कर फैंस का दिल जरूर टूटेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement