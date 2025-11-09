बिग बॉस में हलचल, इन दो हसीनाओं पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, कौन हुआ शो से बाहर?

बिग बॉस 19 में इस बार वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. सलमान खान फुल फॉर्म में दिखाई दिए. फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और नीलम गिरी की उन्होंने जमकर क्लास लगाई. अब रविवार के एपिसोड में शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. गौरव खन्ना ने फरहाना और तान्या की दोस्ती को टारगेट करते हुए उन्हें खरी-खोटी सुनाई.

फरहाना-तान्या पर भड़के गौरव

रविवार के एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. सलमान खान ने घरवालों को एक टास्क दिया. सलमान ने कहा कि जिन घरवालों को जिसका भी रिश्ता पसंद नहीं है. उन्हें उसे सीट पर बैठाना है. इसके बाद उस जोड़ी पर कूड़े की बारिश की गई.

इस टास्क में गौरव खन्ना ने घर की दो सबसे चर्चित महिलाएं फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल का नाम लिया और कहा कि उन्हें इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं है. वजह बताते हुए गौरव खन्ना ने कहा- ये दोनो जुड़ीं तो घर का क्लेश का लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है. वहीं, अमाल मलिक ने कहा कि तान्या औ फरहाना की दोस्ती असली नहीं है. घर में सिर्फ ड्रामा करने के लिए दोस्ती बनी है.

#WeekendKaVaar Promo: Gharwalon ne kiya target jinka Rishton unhe pasand nahin aur hua Shocking eviction pic.twitter.com/nVvXZQjhBM — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 8, 2025

डबल एविक्शन से बदलेगा बिग बॉस 19 का माहौल?

वहीं, इस बार शो में दो लोगों को सफर खत्म होने वाला है. रिपोर्ट्स हैं कि अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बिग बॉस हाउस से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि अभिषेक के जाने के बाद अशनूर काफी टूट गई हैं. वो काफी अकेला फील कर रही हैं. अब ये देखने वाली बात होगी कि अभिषेक के बिना अशनूर किस तरह गेम में आगे बढ़ेंगी.

सलमान की फटकार के बाद बदलेंगी फरहाना?

वहीं, दूसरी ओर शनिवार के एपिसोड में सलमान खान का फरहाना भट्ट पर गुस्सा फूट पड़ा. सलमान ने फरहाना पर चिल्लाते हुए उन्हें खरी-खोटी सुनाई. टीवी इंडस्ट्री और गौरव खन्ना को बेइज्जत करने पर भी फरहाना को जमकर लताड़ा. सलमान की डांट के बाद फरहाना इमोशनल हो गईं. वो खूब रोईं. उन्होंने दबंग खान से अपनी तमाम बदतमीजियों के लिए माफी भी मांगी. अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या फरहाना के बिहेवियर में सुधार देखने को मिलेगा या फिर वो अभी भी घरवालों से बदतमीजी करती दिखेंगी.

