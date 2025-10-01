'दोगली हो', मर्यादा भूली कश्मीरी हसीना, 21 साल की अशनूर को किया टारगेट, परवरिश पर उठाए सवाल

बिग बॉस में हर दिन एक नया भूचाल आ रहा है. घर की लड़कियां एक दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहीं. तान्या मित्तल और नेहल की हाईवोल्टेज लड़ाई के बाद अब फरहाना और अशनूर कौर के बीच कैटफाइट हो गई है. आखिर वजह क्या है? आइए बताते हैं...

अशनूर से भिड़ीं फरहाना

दरअसल, बिग बॉस ने घर की कैप्टन फरहाना को एक टास्क दिया था. बिग बॉस ने फरहाना को बताया कि घरवालों ने उन्हें डायन, चुड़ैल और नागिन का टैग दिया है. बिग बॉस ने फरहाना को मौका दिया कि वो घरवालों को उनकी लायकता देखकर उन्हें 1 से 10 के बीच रैंक करें.

इस दौरान फरहाना ने अशनूर को टारगेट किया. उन्हें हिपोक्रेट यानी दोगला बताया. फरहाना ने अशनूर को फेक भी बताया. इसके जवाब में अशनूर ने फरहाना से कहा- सबसे बड़ी दोगली आप खुद हैं. फरहाना इसपर बोलीं- आपको मुझे जज करना है तो आप शौक से करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.

अशनूर की परवरिश पर उठाए सवाल

इतना ही नहीं फरहाना, अशनूर की परवरिश पर भी सवाल उठाती नजर आईं. परवरिश की बात होने पर अशनूर का भी गुस्सा फूट पड़ता है. वो चिल्लाते हुए गुस्से से कहती हैं- परवरिश पर तो जाना ही मत. मुझे पता है मैं फेक नहीं हूं.

दोस्त अशनूर के बचाव में अभिषेक भी फिर बीच में बोल पड़ते हैं. ऐसे में फरहाना, अभिषेक से भी बदतमीजी करने लगती हैं. फरहाना, अभिषेक को अशनूर का सेक्रेटरी बताती हैं. शो के प्रोमो वीडियो पर फैंस के भी तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोग फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अशनूर के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं.

बिगड़ा बिग बॉस हाउस का माहौल

बिग बॉस के माहौल की बात करें तो इस समय कंटेस्टेंट्स दो ग्रुप्स में बंट गए हैं. दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं. एक दूसरे पर भद्दे आरोप लगा रहे हैं. घर का माहौल काफी निगेटिव हो चुका है. अब वीकेंड का वार में सलमान खान किस घरवाले को फटकारते हैं ये देखने वाली बात होगी.

