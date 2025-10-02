फरहाना की बढ़ी बदतमीजी, अभिषेक को बताया नौकर, छिपकली बुलाने पर भड़कीं अशनूर, की धक्का-मुक्की

रियलिटी शो बिग बॉस में लड़कियों की कैटफाइट कम होने का नाम नहीं ले रही है. घर की कैप्टन फरहाना भट्ट की अशनूर कौर के बीच कई दिनों से जंग चल रही है. फरहाना एक्ट्रेस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. आने वाले एपिसोड में एक बार फिर अशनूर और फरहाना के बीच भिड़ंत होगी. उनकी इस लड़ाई में अभिषेक बजाज भी कूदे.

फरहाना-अशूर के बीच गहमागहमी

शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना की कैप्टेंसी की बगावत करते हुए अशनूर और अभिषेक हाउस ड्यूटी करने से मना कर देते हैं. अशनूर और अभिषेक को वो काम करने को कहती हैं. एक्ट्रेस ने फरहाना से कहा कि उन्हें कोई बात नहीं करनी है. फरहाना ने जवाब देते हुए कहा- ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. काम करके दिखाओ. उस गधे (अभिषेक) को भी बोलो कि काम करे.

फरहाना ने अशनूर को बुलाया छिपकली

एक्टर ने साफ काम करने से इनकार किया और कहा कि वो काम नहीं करेंगे. वो उनके नौकर नहीं हैं. इसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ जाती है. फरहाना ने लड़ाई में कहा कि वो अभिषेक जैसे लोगों को नौकर रखती हैं. फरहाना ने फिर अशनूर को घसीटा और उन्हें छिपकली बुलाया. ये सुनकर एक्ट्रेस का पारा हाई हो जाता है. वो दौड़कर फरहाना के पास जाती हैं और उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कहती हैं. उनके बीच धक्का-मुक्की होती है. दोनों का बीच बचाव करने घरवाले आते हैं. इस हाईवोल्टेज ड्रामे ने घर का मौहाल गरम कर दिया है.



Advertisement

इस पूरे हफ्ते फरहाना ने अभिषेक, अशनूर और कुनिका से पंगा लिया है. वो घर में हर किसी से भिड़ रही हैं. बीते एपिसोड में फरहाना ने अभिषेक को उठाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंका था. बिग बॉस के कहने पर उन्होंने घरवालों को उनकी लायकता के लिए रैंक किया था. कैप्टेंसी के दौरान उनका एग्रेशन सभी ने देखा है. फरहाना ने डंके की चोट पर ये भी कहा कि वो किसी से डरती नहीं हैं. देखना मजेदार होगा कि सलमान खान वीकेंड का वार में उनकी गेम पर क्या कमेंट करते हैं.

---- समाप्त ----