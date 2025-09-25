2000 एपिसोड का बनाना था रिकॉर्ड, स्मृति की एक कॉल, बन गया 'क्योंकि' का दूसरा सीजन, बोलीं एकता कपूर

टीवी की क्वीन कहलाने वाली एकता कपूर अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बॉलीवुड में भी धाक जमाए हुए हैं. उनके प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म 'कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री' को हाल ही में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एकता कपूर को भी सम्मान हासिल हुआ. गुरुवार, 25 सितंबर की शाम एकता कपूर मुंबई में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 का हिस्सा बनीं. यहां उन्होंने कंटेंट क्वीन बनने, नेशनल अवॉर्ड जीतने समेत कई चीजों के बारे में बात की.

कटहल को लेकर बोलीं एकता

मॉडरेटर प्रीति चौधरी संग बातचीत के दौरान एकता कपूर ने ऑडियंस से अपनी फिल्म 'कटहल' देखने का आग्रह किया. एकता ने कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि कटहल जैसी ड्रामेडी फिल्म नेशनल अवॉर्ड जीत सकती है. उन्होंने ये अपने सपने में नहीं जीता था. एकता कपूर के मुताबिक, वो अपनी मां शोभा कपूर के साथ मीटिंग में थीं. उन्हें इंटरनेट की वजह से नेशनल अवॉर्ड जीतने के बारे में पता था. उनकी मां को भी इसपर विश्वास नहीं हुआ था.

स्मृति की वजह से 'क्योंकि' आया वापस

एकता कपूर इस साल टीवी के पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का सीजन 2 लेकर आई हैं. इस शो को शुरू करने के बारे में बात करते हुए एकता ने बताया कि वो अक्सर स्मृति ईरानी से बात करती हैं. ऐसे में एक दिन बात करते हुए उन्होंने स्मृति ईरानी से शो को दोबारा शुरू करने को लेकर बात की थी. स्मृति ने इसे लेकर हां कहा. एकता ने बताया कि वो इस सीरियल के 2000 एपिसोड पूरे करना चाहती थीं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि शो को अचानक बंद कर दिया था. लेकिन अब दोनों इस शो को वापस लाए हैं और जब इसके 2000 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, तो ये शो बंद हो जाएगा.

कैसे किया शो को वापस लाने का फैसला?

एकता कपूर ने कहा, 'शो की रेटिंग बढ़िया है और ये सब एक खूबसूरत महिला की वजह से है, और वो हैं स्मृति ईरानी और शो की रिकॉल वैल्यू बहुत है. मैं और स्मृति एक दूसरे से बहुत बात करते हैं. हम कई चीजों के बारे में बात करते हैं. जैसे पेरेंटिंग, मदरहुड और भी बहुत-सी बातें. मैंने कहा है कि देखो हम अगले 6 या 8 महीनों में क्योंकि शो के 25 साल पूरे करने वाले हैं. उन्होंने कहा- हां यार. मैंने कहा कि स्मृति तुम्हें याद है कि हमने इस शो को बंद कर दिया था क्योंकि हमारे स्टार (चैनल) से लड़ाई हो गई थी. अब स्टार बदल गया है, अब स्टार के प्रमोटर बदल गए हैं, जियो हो गए हैं, जो बालाजी में शेयर चाहते हैं. उदय सर हैं अब, जिनके साथ हमारे कई इश्यू थे, लेकिन अब वो मेरे मेंटर हैं. 25 साल और शो के अचानक बंद होने के 18 साल के बाद, हमारी स्टार से कानूनी जंग शुरू हो गई थी... मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि हम 2000 एपिसोड से कुछ ही एपिसोड दूर हैं. स्मृति ने कहा कि चलो फिर हम वो 2000 एपिसोड पूरे कर लेते हैं. क्योंकि इसका हकदार है. दूसरे शोज ने तो 3000-4000 कर लिये हैं.'

स्मृति ईरानी की तारीफ में क्या बोलीं एकता?

प्रोड्यूसर ने आगे बताया, 'मैंने कहा कि यार हमें वो एपिसोड पूरे करने चाहिए और उन्होंने कहा हां, जरूर. मैंने कहा कि तुम बहुत बिजी रहोगी और मुझे बहुत टॉर्चर करोगी. मैं तुम्हारे साथ शूटिंग कैसे करूंगी. तो स्मृति ने कहा कि क्योंकि के लिए कुछ भी करूंगी यार. वो हमेशा से ही इस शो को लेकर पैशनेट रही हैं. उनका इस शो से इमोशनल कनेक्शन रहा है. मैं मजाक नहीं कर रही लेकिन जो भी लोग पुराने क्योंकि सीरियल के साथ जुड़े हुए थे वो एक झटके में नए सीजन के लिए वापस आ गए थे.'

स्मृति ईरानी, संसद की सदस्या हैं, नेता हैं और एक्टर भी हैं. उनके लिए टेलीविजन पर वापसी करना बहादुरी की बात थी. इसे लेकर एकता कपूर ने कहा, 'स्मृति बहुत बहादुर हैं. वो मेरी जानकार में सबसे बहादुर महिलाओं में से एक हैं. उनकी बहादुरी, उनके कभी न खत्म होने वाले जोश से आती है. वो नई चीजें सीखने को तैयार रहती हैं. मैं उन्हें कहती हूं कि तुम्हारी और मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें बहुत थ्रिल इश्यू हैं. हमें खुद को पुश करके ही खुद को जिंदा रखते हैं.'

तुलसी के वजन तोलने वाले सीन पर बोलीं एकता कपूर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का नया सीजन टीआरपी चार्ट में ऊपर बना हुआ है. इस शो के एक एपिसोड में स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी विरानी को वजह तोलने की मशीन पर चढ़कर अपना वजन करते देखा गया था. शो में तुलसी को बॉडीशेम किया जा रहा था. उसका मजाक पर उड़ रहा है क्योंकि उसका पति उसके मुकाबले दुबला-पतला है. इस सीन को दिखाने का फैसला एकता कपूर ने क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने कहा, 'इस सीन को जानबूझकर ही शो में रखा गया था. मुझे याद है कि मैं न्यूयॉर्क में थी और मुझे याद है कि मैंने एपिसोड देखा था और सोचा था कि इसमें कुछ कमी है. मैंने राइटर को कॉल किया और बोला कि मैं उसे वजन करने की मशीन पर देखना चाहती हूं, उन्होंने कहा कि वो तो बहू है. मैंने कहा कि तो... उसे खुदपर डाउट नहीं होंगे क्या? उसकी सेल्फ वर्थ की परीक्षा लगातार ली जा रही है. उसका पति उसके सामने अपना वजन कर रहा है और उसने एक किलो वजन भी नहीं बढ़ाया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं चाहती हूं कि वो भी अपना वजन करे, जब उसका पति वॉशरूम में हो, जब उसे कोई न देख रहा हो. मैंने कहा कि मैं खुद ये बहुत करती हूं. तो वो (वजन करके) मशीन को रख देती हैं और कहती है कि ये ठीक से नहीं चल रही है. ये बहुत नॉर्मल चीज है. टीवी में ज्यादातर हाई ड्रामा और किचन के सीन्स दिखाए जाते हैं, तो तुलसी का वजन की मशीन पर होना ऐसा था कि अरे ये क्या? और फिर उसकी बेटी ने उसे कहा कि कुछ भी आपको फिट नहीं हो रहा है. स्मृति ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ये एक ब्लाउज पहनूं जो मेरे साइज का नहीं है और फिर लोग बोलें कि अरे ये तुम्हें फिट नहीं हो रहा है. मैंने कहा- हां बिल्कुल. बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मिहिर, तुलसी से उम्र में कम लगता है. स्मृति ने वजन बढ़ा लिया है. मैं चाहती हूं कि तुम उसे सीधे तौर पर लो और कहो- हां, तो?'

एकता कपूर ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी से कहा था कि उन्हें कोई भी एकता की नजर से नहीं देखता. पार्टनर हैं. बाहर के लोग जज कर सकते हैं, लेकिन एकता के लिए स्मृति अपने शरीर से बाहर हैं. दोनों ने अपनी जिंदगी साथ बिताई है. एकता कपूर ने ये भी बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' एक लिमिटेड सीरीज है. ये कुछ महीने और चलेगा. शो के 2000 एपिसोड जब पूरे हो जाएंगे तो वो इस शो को खत्म कर देंगी. तब तक इसमें और भी सोशल इश्यू के बारे में बात होगी.

बेहद मददगार हैं स्मृति ईरानी

एकता कपूर के पास अपनी दोस्त स्मृति ईरानी के लिए बोलने को बहुत कुछ था. उन्होंने स्मृति की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. साथ ही उन्होंने बताया कि एक नेता के तौर पर स्मृति बढ़िया है ही, लेकिन बतौर एक्टर भी वो लाजवाब हैं. प्रोड्यूसर ने कहा, 'मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उससे पहले स्मृति आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड लग सकती हैं. आप उनसे मिल सकते हैं और आपको असहज महसूस होगा. शो के पहले दिन सारे एक्टर्स लगभग रो रहे थे, क्योंकि वो उसके सामने एक्टिंग नहीं कर पाए रहे थे, वो डरे हुए थे. मुझे उन्हें कॉल करके कहना पड़ा कि देखो तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता. तो तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा. उन्होंने कहा- ठीक है. और अब उस सेट पर हर एक्टर को लगता है कि स्मृति के अंदर एगनी आंटी है. वो बहुत मददगार हैं. कोई छोटा भी शख्स हो वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए क्या मैं स्मृति को कॉल करूं मैं कहती हूं, हां करो. स्मृति पलटकर तुरंत उन्हें कॉल करती हैं और कहती हैं कि हां मुझे आप याद हो, बताओ क्या दिक्कत है. वो लोगों की मदद करती है. कोविड के दौरान बहुत-से लोग थे जो 24 घंटे कॉल पर थे. तन्नू मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और वो आज जिंदा हैं स्मृति की वजह से. लोगों को उनकी वो साइड देखने को नहीं मिलती.'

