'राइज एंड फॉल' में कैसा रहा धनश्री वर्मा का गेम, क्या जीत पाएंगी शो?

'राइज एंड फॉल' का एक हफ्ते बाद फिनाले होने वाला है. सभी खिलाड़ी जीत के लिए अपनी कमर कस चुके हैं. धनश्री वर्मा भी फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं. मगर क्या वो शो जीत पाएंगी या नहीं? आइए उनकी जर्नी पर एक नजर डालते हैं...

राइज एंड फॉल में कैसी रही धनश्री वर्मा की जर्नी? (Photo: Instagram @dhanashree9)
Rise And Fall: अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. एक हफ्ते बाद शो का फिनाले है. धनश्री वर्मा, अरबाज पटेल और अर्जुन बिजलानी शो के फाइनलिस्ट बन चुके हैं. शो में धनश्री की जर्नी काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही. उन्होंने अच्छा गेम भी खेला. मगर शो के विनर का खिताब जीतना धनश्री के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? आइए जानते हैं...

अरबाज की छत्रछाया में रहीं धनश्री

धनश्री वर्मा यूं तो 'राइज एंड फॉल' शो की सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं. मगर उनकी चर्चा गेम की वजह से नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ की वजह से हो रही है. शो में धनश्री शुरुआत से अब तक सिर्फ ग्रुप में खेल रही हैं. वो हमेशा अरबाज पटेल की परछाई बनकर गेम में आगे बढ़ती दिखीं. 

धनश्री ने कभी शो में फ्रंट फुट पर आकर गेम नहीं खेला. ना किसी से डायरेक्टली पंगे लिए. बल्कि वो अरबाज और आदित्य नारायण संग एक ट्रायो का हिस्सा बनकर करीब 3 हफ्तों तक खेलती रहीं. जो अरबाज कहते, धनश्री उन्हीं के फैसलों पर हामी भरती नजर आईं. धनश्री का किसी ने भी सोलो गेम नहीं देखा. ना उन्होंने 3 हफ्तों तक गेम में कोई स्टैंड लिया.

धनश्री से कहां हुई चूक?

शो में जब धनश्री पर बाकी खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि गेम में उनकी खुद की कोई आवाज नहीं है. वो गेम की एक कमजोर खिलाड़ी हैं तो धनश्री ने लोगों के तानों से परेशान होकर अलग होकर खेलने की कोशिश की. मगर चंद दिन बाद ही उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि वो फिर से अरबाज की छत्रछाया में आकर खेलने लगीं.

गेम में धनश्री सिर्फ अरबाज के इशारों पर चलती नजर आती हैं. अरबाज की वजह से धनश्री की पर्सनैलिटी गेम में खुलकर सामने नहीं आ पाई. हालांकि, सबके तानों के बाद धनश्री ने गेम में अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है. अपने खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. लेकिन ये करने में उन्होंने बहुत देर कर दी. गेम का अहम हिस्सा निकल चुका है, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग दावेदार कहना अब गलत होगा. 

अरबाज-अर्जुन बिगाड़ सकते हैं धनश्री का गेम?

अगर अरबाज और आदित्य नायाराण का सपोर्ट नहीं होता तो धनश्री के लिए फाइनलिस्ट बनना भी मुश्किल हो जाता. दोस्तों के सहारे भले ही धनश्री फाइनल वीक में पहुंच गई हैं. मगर ट्रॉफी अभी भी उनसे दूर है, क्योंकि धनश्री का मुकाबला अब गेम के मास्टरमाइंड अरबाज पटेल और शो के सबसे स्मार्ट खिलाड़ी अर्जुन बिजलानी से होने वाला है. अरबाज और अर्जुन राइज एंड फॉल के दो सबसे दमदार खिलाड़ी हैं. उनसे मुकाबला आसान नहीं होगा. हालांकि, अब अंत में शो का विनर कौन बनता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. 

