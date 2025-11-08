अमाल का पक्ष लेते हैं सलमान? पिता डब्बू मलिक ने किया इनकार, बोले- उन्होंने बचाई मेरी जान

म्यूजिशियन डब्बू मलिक ने हाल ही में 'बिग बॉस 19' में अपने बेटे अमाल मलिक के सफर को लेकर बात की. एक इंटरव्यू में उन्होंने अमाल के परिवार के साथ कुछ वक्त तक रहे मतभेद, अमाल और उनके भाई अरमान मलिक के बीच कॉम्पिटिशन और बिग बॉस होस्ट सलमान खान के अमाल के प्रति पक्षपात के आरोपों पर बात की.

अमाल का पक्ष लेते हैं सलमान खान?

न्यूज18 शोशा से बात में सलमान खान और बिग बॉस टीम द्वारा अमाल को तरजीह देने की अफवाहों पर डब्बू ने कहा, 'उसे इतना ध्यान मिल रहा है. उसके आसपास इतना बज बना हुआ है कि लगता है सब कुछ प्लान किया गया है उसे प्रमोट करने के लिए. लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने करोड़ों का सेटअप सिर्फ एक व्यक्ति को चुनकर उसके प्रति पक्षपात करेगा? वे शो के प्रति पक्षपात करेंगे और जो इसे सफल बनाएगा.'

उन्होंने आगे कहा कि आखिरी बार उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार के साथ 2015-2016 में 'मैन हूं हीरो' और 'जय हो' के लिए काम किया था. साथ ही डब्बू मलिक ने कहा, 'अगर पूरी तरह पक्षपाती और व्यक्तिगत समर्थन होता, तो वे हर सलमान खान फिल्म में काम कर रहे होते. इसलिए वो संभावना नहीं है. हम साधारण संगीतकार हैं. हम सलमान खान और उनके परिवार के सामने बहुत छोटे हैं.'

सलमान ने की थी डब्बू की मदद

डब्बू ने स्वीकार किया कि खान परिवार ने अतीत में उनकी आर्थिक और प्रोफेशनल रूप से मदद की थी. उन्होंने बताया कि सोहेल खान ने उन्हें 2009 की फिल्म 'किसान' के लिए संगीत बनाने का मौका दिया था. डब्बू ने कहा, 'जो चीजें मेरे भाई मेरे लिए नहीं कर सके, सोहेल खान ने वो किया. अगर मैं जिंदा हूं, तो उस परिवार का मेरी जिंदगी में बहुत योगदान है. उन्होंने हमें तब सपोर्ट किया जब हमने सारी उम्मीदें खो दी थीं और यही उस परिवार की खासियत है. कई उदाहरण हैं जब उन्होंने लोगों की मदद की और उनकी जिंदगियां बदल दीं.' उन्होंने कहा कि हालांकि खान परिवार ने उन्हें बार-बार काम नहीं दिया, लेकिन वे अभी भी उनके 'ऋणी' हैं.

अमाल का भाई संग कैसा है रिश्ता

डब्बू ने अपने बेटों अमाल और अरमान के बीच के रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ही दोनों बेटों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि उनके बीच आपसी सम्मान और समर्थन बना रहे. डब्बू ने कहा, 'मैंने दोनों भाइयों के बीच लाइन खींची है और उन्हें एक-दूसरे से दूर रखा है. ये सब मेरी देन है. मैंने उन्हें कहा कि मैं कभी नहीं चाहता कि वे साथ काम करें, जैसे जतिन-ललित या सलीम-सुलैमान. मैंने कहा कि अलग-अलग काम करो. तुम दोनों एक-दूसरे के खिलाफ होगे. लेकिन साथ भी होगे.' उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि अरमान और अमाल, दूसरी म्यूजिशियन जोड़ियों की तरह अलग हो जाएं. डब्बू दोनों को सफल स्वतंत्र संगीतकार के रूप में देखना चाहते थे.'

परिवार से क्यों लड़े थे अमाल?

डब्बू ने अमाल के उस चर्चित ट्वीट के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने परिवार से अलग होने का ऐलान किया था. सिर्फ जल्द ही सुलह कर ली थी. उस मतभेद के पीछे क्या था, ये समझाते हुए डब्बू ने कहा, 'जब माता-पिता छोटे वाले (अरमान) की ज्यादा रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा बेटा महसूस करता है कि उसने इतना किया, लेकिन परिवार से उतना प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा. कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है. लेकिन अमाल के उस ब्रेकआउट के बाद हम सब इकट्ठे हुए और 15 दिनों के अंदर हम साथ थे और उसके बाद सब सुलझा लिया. अमाल के उस बयान को देखकर मैं हैरान था. लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने बेटे से हमेशा प्यार करूंगा.'

