'क्योंकि...' में दिखे बिल गेट्स, स्मृति ईरानी से कहा- जय श्री कृष्ण, फैंस बोले- क्रॉसओवर ऑफ द ईयर

शो के प्रोमो वीडियो में स्मृति ईरानी और बिल गेट्स को वीडियो कॉल पर बात करते देखा जा सकता है. प्रोमो में स्मृति ईरानी, अपने पॉपुलर किरदार तुलसी के रूप में बैठी हैं. वो अपने लैपटॉप पर बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रोमो में नजर आए बिल गेट्स (Photo: Instagram/Screengrab)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रोमो में नजर आए बिल गेट्स (Photo: Instagram/Screengrab)

हाल ही में खबर आई थी कि अरबपति बिजनेसमैन बिल गेट्स, स्मृति ईरानी के हिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के एपिसोड में नजर आने वाले हैं. इस खबर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी. एपिसोड से जुड़ी ढेरों डिटेल्स सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. सभी को बिल गेट्स को स्मृति ईरानी संग देखने का इंतजार था. इस इंतजार को खत्म करते हुए मेकर्स ने अब शो के प्रोमो को रिलीज कर दिया है.

'क्योंकि' में आए बिल गेट्स

प्रोमो वीडियो में स्मृति ईरानी और बिल गेट्स को वीडियो कॉल पर बात करते देखा जा सकता है. प्रोमो में स्मृति ईरानी, अपने पॉपुलर किरदार तुलसी के रूप में बैठी हैं. वो अपने लैपटॉप पर बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं. तुलसी 'जय श्री कृष्ण' कहकर बिल गेट्स का अभिवादन करती हैं. इसके जवाब में अरबपति बिजनेसमैन कहते हैं, 'नमस्ते तुलसी जी, जय श्री कृष्ण.' इसके बाद स्मृति कहती हैं, 'बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि आप सीधे अमेरिका से मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं. हम सब आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.' इस पर माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक जवाब देते हैं, 'धन्यवाद तुलसी जी.'

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'इस बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की कहानी के बीच एक नया रिश्ता जुड़ रहा है. सेहत का, संवेदना का और बदलाव का. और इस कहानी में जुड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े चेंजमेकर- बिल गेट्स. एक सोच के साथ- हर मां और हर बच्चा रहे सुरक्षित और स्वस्थ. दो अलग दुनिया, एक ही मकसद के साथ कि मां और बच्चे की सेहत, हर घर तक पहुंचानी है. मिस्टर बिल गेट्स और हमारी तुलसी के इस विषय पर विचार जानने के लिए देखिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आज रात 10:30 बजे, सिर्फ स्टार प्लस और हॉटस्टार पर.'

A post shared by StarPlus (@starplus)

इस प्रोमो को देखने के बाद यूजर्स ने इसे 'साल का सबसे बड़ा क्रॉसओवर' घोषित कर दिया है. कमेंट सेक्शन में एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'क्या शानदार कदम है. यह एक ऐसा क्रॉसओवर है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. कमाल है.' दूसरे ने लिखा, 'सबसे बड़ा क्रॉसओवर जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. पता नहीं क्यों, लेकिन इसे देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है.'

क्यों तुसली के शो में आए बिल गेट्स?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि तुलसी को अपनी कुक के बेबी शावर में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है. यहीं से बिल गेट्स की कहानी में एंट्री हुई. शो में बिल गेट्स को मेलिंडा गेट्स के साथ अपनी फाउंडेशन के बारे में बात करते हुए देखा जाएगा. स्मृति और उनके बीच बातचीत होगी, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति ईरानी इस शो की कहानी के माध्यम से स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता पैदा करने के मंच के रूप में उपयोग करना चाहती थीं. इससे पहले कई मौकों पर स्मृति ईरानी ने शो के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है. अब तक उन्होंने शारीरिक सकारात्मकता, पीढ़ीगत अंतर, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को छुआ है.

