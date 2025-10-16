scorecardresearch
 

बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड बनकर इन सेलेब्स ने किया हंगामा, किसी का सलमान ने तोड़ा ग्रूर, किसी ने जीता शो

बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स जब भी आते हैं शो को नया एंगल मिलता है. कोई कॉमेडी का तड़का लगाता है तो कोई निगेटिविटी साथ लेकर आता है. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्होंने लड़ाई-झगड़े कर हद पार की. सीजन 19 में मालती चाहर ने घरवालों की नाक में दम किया हुआ है.

बिग बॉस में इन वाइल्ड कार्ड खिलाड़ियों ने मचाया बवाल (Photo: Instagram @elvish_yadav)
रियलिटी शो बिग बॉस में हंगामा जारी है. क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती जबसे वाइल्ड कार्ड बनकर शो में आई हैं, उन्होंने हर किसी से पंगे लिए हैं. शो में अपनी जगह मजबूत करने के लिए वो हर पैंतरे अपना रही हैं. उनकी बढ़ती बदतमीजियों के लिए वो ट्रोल हो रही हैं. उनसे पहले शो में वाइल्ड कार्ड बनकर आए शहबाज बदेशा ने घर में कॉमेडी का तड़का लगाया.

मगर मालती ने लड़ना झगड़ना चालू किया. वैसे मालती से पहले भी कई ऐसे वाइल्ड कार्ड्स रहे हैं. जिन्होंने शो में हंगामा कर लाइमलाइट लूटी. इन कंटेस्टेंट्स को तीखे तेवर दिखाने के लिए होस्ट सलमान खान से डांट भी खानी पड़ी थी. जानते हैं इनके बारे में...

राखी सावंत
राखी को एंटरटेनमेंट की ओरिजिनल क्वीन कहा जाता है. वो सीजन 1 का हिस्सा थीं. उन्होंने कॉमेडी का तड़का शो में लगाया था. उनका फैंडम और एंटरटेनिंग फैक्टर देखकर मेकर्स ने उन्हें बिग बॉस में कई बार बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बुलाया है. वो मराठी बिग बॉस में भी वाइल्ड कार्ड थीं. जब-जब राखी रियलिटी शो में आई हैं टीआरपी को बूस्ट मिला है. लेकिन इतनी बार शो का हिस्सा रहने पर भी वो अभी तक इसकी विनर नहीं बन पाईं.

ऋषभ सिन्हा
ऋषभ सिन्हा ने सीजन 9 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो में आते ही उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे. जिसकी वजह से वो छा गए थे. बोरिंग शो एंटरटेनिंग बन गया था. ऋषभ अपने शानदार गेम प्ले की वजह से फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन अफसोस शो नहीं जीत पाए थे.

एल्विश यादव 
एल्विश यादव ने बिग बॉस सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारकर सिस्टम हिला दिया था. वो पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बीच शो में एंट्री कर ट्रॉफी जीती. अपने वन लाइनर और गेम प्ले से उन्होंने ऑडिंयस का दिल जीता.

हिंदुस्तानी भाऊ (विकास पाठक)
हिंदुस्तानी भाऊ ने बिग बॉस के आइकॉनिक सीजन 13 में वाइल्ड कार्ड बनकर एंट्री की थी. जिस तरह सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट की बदौलत वो छा जाते हैं. उसी तरह बीबी हाउस में भी अपने तीखे तेवरों की वजह से हिंदुस्तानी भाऊ लाइमलाइट में रहे थे.

देवोलीना भट्टाचार्जी 
देवोलीना भट्टाचार्जी ने सीजन 13 में पार्टिसिपेट किया था. अपने दमदार गेम की वजह से वो सीजन 14 और सीजन 15 में बतौर वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बनकर आईं. देवोलीना जब भी रियलिटी शो में आईं, खूब कंटेंट देकर गईं. उन्हें बैशिंग मिली. मगर ऑडियंस के बीच बिग बॉस को लेकर बज भी बना. 

