अमाल मलिक-अभिषेक बजाज में हुई हाथापाई, घरवालों ने उतारे माइक, भड़के बिग बॉस, बोले- ऐसी धमकी...

बिग बॉस में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच टास्क के दौरान तीखी बहस और फिजीकल फाइट हुई. दोनों के बीच विवाद अशनूर कौर को लेकर शुरू हुआ. घरवालों ने इस विवाद पर अपनी नाराजगी जताई. बिग बॉस ने इस मुद्दे को लेकर सबको डांट लगाई.

घरवालों से नाराज हुए बिग बॉस (Photo: Instagram @humarabajaj24-amaal_mallik)
बिग बॉस 19 में हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है. शो में कई बार कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ फिजीकल होते देखा गया है. अब एक बार फिर से ये सब हुआ है, अमाल मलिक और अभिषेक बजाज टास्क के दौरान वायलेंट हुए हैं. मामला इतना आगे बढ़ा कि बिग बॉस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा. बिग बॉस ने घरवालों को जमकर डांट लगाई है.

अमाल-अभिषेक में फिजीकल फाइट
अमाल और अभिषेक की ये लड़ाई अशनूर कौर को लेकर हुई है. हुआ यूं कि टास्क के दौरान अमाल ने अशनूर पर कमेंट करते हुए कहा कि उनकी बात समझ नहीं आई वो भौंक कर रही थीं. अपनी दोस्त के लिए ऐसा कमेंट सुन अभिषेक का पारा हो जाता है. उन्होंने अमाल पर तंज कसते हुए कहा कि वो भौंकते हैं. इसके बाद दोनों में बहस होने लगती है. अमाल कहते हैं, बोल दिया भौंकती है. मैंने जो कहा है कह दिया, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले. अभिषेक-अमाल एक दूसरे पर चिल्लाते हैं. उनकी गहमागहमी आगे बढ़ती है और वे एक-दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं. घरवाले दोनों के बीच आते हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग करने लगते हैं.

अमाल ने कैप्टेंसी टास्क बीच में छोड़ा
अमाल आरोप लगाते हैं कि उनके साथ अभिषेक फिजीकल हुए हैं. वहीं अभिषेक का कहना है पहले अमाल फिजीकल हुए थे. सिंगर गुस्से में कैप्टेंसी टास्क बीच में छोड़कर पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं. उन्होंने बिग बॉस से अभिषेक के खिलाफ एक्शन लेने को कहा. जीशान कादरी ने अमाल को सपोर्ट किया और मेकर्स से हस्तक्षेप करने को कहा. जीशान ने अपना माइक भी हटा दिया. अमाल के कई और दोस्तों ने भी अपने माइक को उतारकर अभिषेक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही. गौरव खन्ना बिग बॉस से इस मैटर को सुलझाने की अपील करते हैं. कंटेस्टेंट्स के इस बर्ताव को देख बिग बॉस का सभी पर गुस्सा फूटता है. 

बिग बॉस की घरवालों को फटकार
उन्होंने सभी घरवालों को फटकारते हुए कहा- बात बात पर माइक उतारने की धमकी देना, ये डिमांड आप रख किसके सामने रहे हैं? आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं. तो अपनी ये धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर होगा. प्रोमो में दिखाया ये इंटेंस ड्रामा फैंस को एक्साइटेड कर गया है. देखना होगा शो में बिग बॉस घरवालों की कैसे क्लास लगाते हैं. अभिषेक और अमाल में से किसके खिलाफ फिजीकल होने पर एक्शन होता है. 
 

लेटेस्ट

