Bigg Boss: रोटी पर हुई घर में लड़ाई, अभिषेक-गौरव की दोस्ती में पड़ेगी दरार?

गौरव खन्ना बिग बॉस में खुलकर खेलने लगे हैं. आने वाले एपिसोड में उन्होंने अपने दोस्त अभिषेक बजाज के खिलाफ आवाज उठाई है. दोनों के बीच 1 रोटी को लेकर विवाद हुआ है. क्या इससे उनकी दोस्ती में दरार पड़ेगी, ये तो आगे पता चलेगा.

गौरव खन्ना को अभिषेक बजाज पर आया गुस्सा (Photo: Instagram @colorstv)
रियलिटी शो बिग बॉस में टीवी के स्टार गौरव खन्ना ने दो महीने बाद अपनी आवाद बुलंद की है. अब वो घर के मुद्दों पर तो बोलने ही लगे हैं. लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ भी जाने से नहीं कतरा रहे हैं. शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव और अभिषेक बजाज के बीच झगड़ा होता नजर आया है.

गौरव-अभिषेक में अनबन

उनकी लड़ाई का मुद्दा है रोटी. वीडियो में दिखाया गया है कि अभिषेक अशनूर से करारी रोटी मांगते हैं. इस पर मालती चाहर और गौरव ने आपत्ति जताई. गौरव ने कहा कि अभी लंच बनना है. वो अपना नाश्ता टाइम पर करें. दिन के खाने के वक्त नाश्ता ना मांगे. इससे किचन में काम करने वालों को परेशानी होती है. गौरव ने कहा क्यों हर बार हम ही एडजस्ट करें. हमें भी खाना है. हमें भी भूख लगी है. 

एक रोटी के लिए हुआ हंगामा

अभिषेक फिर चीखते हुए कहते हैं कि एक रोटी बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है. घर में पूरा हंगामा हो गया है. इस लड़ाई में मृदुल गौरव को सपोर्ट करते दिखे. उन्होंने कहा अगर वो गौरव से लड़ेगा तो उसे समझ आना चाहिए कि मृदुल भी बीच में आएगा. वो उनकी सारी अकड़ निकाल देंगे. रोटी को लेकर शुरू हुआ ये हंगामा दो दोस्तों के बीच विवाद पैदा कर गया है. अभी तक गौरव अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने डंके की चोट पर सबको कॉलआउट करने का फैसला कर लिया है. 

फ्रंटफुट पर खेलने लगे गौरव

गौरव खन्ना का ये बदला मिजाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है. उनका मानना है अगर गौरव इसी तरह सही मुद्दों पर अपने स्टैंड रखने लगे तो वो गेम को जीत सकते हैं. मालूम हो, इस हफ्ते की शुरुआत में गौरव ने खुलकर अभिषेक और अशनूर का सपोर्ट किया था. दोनों को बिग बॉस ने माइक उतारकर बात करने पर फटकारा था. इसकी सजा देते हुए बिग बॉस ने अभिषेक-अशनूर को डायरेक्ट नॉमिनेट करने का फैसला घरवालों पर छोड़ा था.

तब गौरव ने इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि सिर्फ अशनूर-अभिषेक को नॉमिनेट करना गलत होगा. बाद में बिग बॉस ने फैसला मृदुल पर छोड़ा. मृदुल ने भी गौरव का सपोर्ट किया. इससे नाराज होकर बिग बॉस ने अभिषेक-अशनूर को छोड़कर सभी घरवालों को नॉमिनेट किया. 

---- समाप्त ----
