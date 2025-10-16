बिग बॉस को आया गुस्सा, गौरव खन्ना की मनमानी पर भड़के, घरवालों को दी सजा, रोने लगीं तान्या मित्तल

बिग बॉस में लड़ाई झगड़ों के बीच अब इमोशंस का सैलाब आने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में घरवालों को उनके घर से आए खत मिलेंगे. दिवाली के मौके पर घरवालों की तरफ से मैसेज मिलना सभी के लिए ट्रीट जैसा होने वाला है. लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है. घरवालों के लेटर लेने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स को एक टास्क से गुजरना पड़ेगा.

बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के निकले आंसू

बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टैंसी टास्क दिया है. इसमें विरोधी कंटेस्टेंट्स आमने सामने होंगे. उनके हाथ में होगा वो सामने वाले खिलाड़ी को उसके घर का लेटर पढ़ने का मौका देंगे या नहीं. मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे और कुनिका सदानंद फैमिली का लेटर पढ़ने के बाद फूट-फूटकर रोने लगे. लेकिन फरहाना ने नीलम गिरी को लेटर नहीं दिया. कैप्टेंसी टास्क जीतने के लिए फरहाना ने अपने इमोशंस को काबू में रखा और नीलम के घर से आई चिट्ठी को फाड़ दिया. सभी घरवाले फरहाना से इस बिहेवियर से नाराज हुए. लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है.

घरवालों को पड़ी बिग बॉस की डांट

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें घरवालों को बिग बॉस की डांट पड़ी है. इसमें बिग बॉस गौरव खन्ना, नीलम गिरी और शहबाज बदेशा पर भड़कते दिख रहे हैं. बीबी फैनक्लब के मुताबिक, जब फरहाना ने नीलम के घर से आई चिट्ठी फाड़ी तो एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोने लगीं. नीलम को यूं दुखी देखकर गौरव खन्ना ने उनकी फटी हुई चिट्ठी को जोड़ने की कोशिश की. ताकि नीलम को घरवालों का मैसेज मिल सके. इसमें शहबाज भी गौरव का साथ देते हैं. बस यही बात बिग बॉस को नागवार गुजरी. उन्होंने 1-2 को नहीं सभी घरवालों को इसकी सजा दी.

प्रोमो में बिग बॉस ने नीलम, गौरव और शहबाज को डांटते हुए कहा- ये आप सब क्या कर रहे हैं. किसी भी तरह का कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है. आपकी भावनाओं को समझते हुए ये टास्क रखा गया था. मतलब मैं आपको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता हूं? या आपने ये सब जानबूझकर किया है? आप लोगों को इस बात कद्र ही नहीं है तो....

ये सुनकर सभी घरवाले बिग बॉस से माफी मांगते हैं. नीलम बिग बॉस से कहती हैं वो उन्हें सजा दें. बाकियों को माफ कर दें. फैनक्लब पर दावा है कि घरवालों को सजा देते हुए बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क को ही रद्द कर दिया है. देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करते हैं.



