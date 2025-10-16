Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान इन कंटेस्टेंट्स की लगाएंगे क्लास, अमाल के छलकेंगे आंसू

टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस 19 इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है. ड्रामा, इमोशन और मनोरंजन से भरपूर इस शो में लगातार नए ट्विस्ट और तीखी बहस देखने को मिल रहा है. वहीं दिवाली की वजह से बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार शूटिंग एक दिन पहले हो गई है. जिसमें शो के होस्ट सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं.
वीकेंड का वार शो को लेकर कई अपडेट सामने आए हैं. जिसके मुताबिक सलमान खान सिंगर अमाल मलिक से लेकर शहबाज बादशाह, मालती चाहर और गौरव खन्ना की क्लास लगाने वाले हैं.
वीकेंड का वार में क्या-क्या होगा?
हाल ही में शो के प्रोमो में देखा गया कि सिंगर अमाल मलिक ने फरहाना से खाने की प्लेट छीनकर तोड़ दी थी. जबकि फरहाना चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी. अमाल के इस बिहेवियर को लेकर सलमान खान ने उनकी जमकर क्लास लगाई है.
अमाल के पिता आएंगे
वहीं @BBossLivefeed की रिपोर्ट के मुताबिक अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए शो में आएंगे. इस दौरान अपने पिता को देखकर अमल इमोशनल हो जाएंगे. डब्बू ने दौरान अमाल की तारीफ करते हुए कहा, 'तुम अच्छा कर रहे हो, परिवार तुमसे प्यार करता है, और देश तुमसे प्यार करता है.' इस पर अमाल ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ अपने परिवार की परवाह है, देश की नहीं.' सलमान और डब्बू नाराज हो गए और उससे कहा, 'तुम हमेशा ऐसी ही बकवास करते हो, यह गलत है. बंद करो.'
फरहाना की तारीफ की
वहीं सलमान खान ने कैप्टेंसी टास्क में फरहाना के स्टैंड का भी सपोर्ट किया और दूसरे कंटेस्टेंट्स की आलोचना की. वहीं सलमान ने फरहाना और शहबाज के झगड़े के बारे में भी बात की, जहां सलमान ने शहबाज को परिवारों को झगड़ों में घसीटने के लिए फटकार लगाई.
मालती चाहर को लताड़ा
इस दौरान सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर को जमकर फटकारा है. उन्होंने नेहल के कपड़ों पर कमेंट किया था. सलमान ने मालती से कहा कि उन्होंने जो कहा था, उसे फिर से रिपीट करे. फिर मालती को डांटते हुए कहा, 'तुम कौन होती हो ये तय करने वाली कि किसी को क्या पहनना चाहिए?'
गौरव खन्ना को पड़ी डांट
वहीं सलमान खान ने गौरव खन्ना को नीलम के फटे हुए लेटर में शामिल होने के लिए डांट सुननी पड़ी. सलमान खान ने इसके पीछे कारण पूछते हुए घर के सदस्यों से कहा, 'क्या उन्होंने सिम्पैथी कार्ड बटोरने के लिए ऐसा किया.'? इस पर मालती, फरहाना, नेहल और बसीर ने हाथ उठाया कि गौरव ने नीलम को लेटर देकर सिम्पैथी कार्ड खेला.
थामा की स्टारकास्ट आएगी नजर
वीकेंड का वार में इस दौरान 'थामा' फिल्म की स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म को प्रमोट करने आएंगे. इसके अलावा एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आएगी.