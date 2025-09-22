'नेपो बेबी' के लिए गालियां-एग्रेशन भूले सलमान, बोरिंग वीकेंड का वार से तंग हुए फैंस

'बिग बॉस' इंडिया का सबसे बड़ा और हिट रियलिटी शो है. बिग बॉस के नंबर वन शो बनने की एक बड़ी वजह सलमान खान भी हैं. सलमान ने जब से शो की होस्टिंग का जिम्मा उठाया है, तब से शो की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए हैं. सलमान का स्वैग, बुलंद अंदाज और एग्रेशन फैंस को खूब अट्रैक्ट करता है. मगर इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड ने फैंस को निराश किया है. आइए जानते हैं क्यों?

बोरिंग रहा 'वीकेंड का वार' एपिसोड

पूरे हफ्ते बिग बॉस में घरवालों का ड्रामा देखने के बाद फैंस सलमान खान को शो में देखने के लिए बेकरार रहते हैं. कई लोग तो सिर्फ वीकेंड पर सलमान की वजह से ही शो देखते हैं, क्योंकि जिस तरह सलमान कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हैं, उनका अंदाज दर्शकों को खुश कर देता है. घरवालों की क्लास लगाने के साथ सलमान बीच-बीच में अपने मजाकिया अंदाज, फनी जोक्स से भी फैंस का दिल जीत लेते हैं.

हर बार की तरह इस हफ्ते भी फैंस को सलमान का इंतजार था. लेकिन इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड देखने के बाद बिग बॉस लवर्स को सिर्फ निराशा हुई, क्योंकि फैंस का मानना है कि इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड बिग बॉस का अब तक का सबसे बोरिंड एपिसोड था. सच कहें तो आधे एपिसोड के बाद ही शो को झेलना भी मुश्किल हो गया था.

शनिवार का पूरा एपिसोड सिर्फ गौरव खन्ना को 'जगाने' में ही खत्म हो गया. सलमान की सलाह के बाद गौरव खन्ना कितना जगे हैं ये कहना तो मुश्किल है, मगर फैंस को नींद जरूर आने लगी थी. ना कोई परफॉर्मेंस दिखाई गई, ना ही कोई फन टास्क देखने को मिला. कुल-मिलाकर शनिवार के एपिसोड ने फैंस को सिर्फ बोर ही किया.

फिर शुरू हुआ बायस्ड गेम

बिग बॉस फैंस को लगा था कि इस हफ्ते अमाल मलिक की क्लास लगेगी, क्योंकि कैप्टेंसी के दौरान पूरे हफ्ते उन्होंने हद से ज्यादा एग्रेशन दिखाया. घरवालों को गालियां दीं, उनपर चिल्लाए. कुछ घरवालों के परिवार पर भद्दे कमेंट्स भी किए. अमाल ने नॉमिनेशन में अपने दोस्त बसीर को भी सेव करने के लिए वोट नहीं दिया था, जिस वजह से बसीर काफी इमोशनल हो गए थे.

मगर इतना सब होने के बाद भी अमाल को सिर्फ तारीफ ही मिली. वहीं, दूसरी ओर अभिषेक को नॉमिनेशन में न बचा ने के लिए अशनूर और आवेज को फटकार मिली. बिग बॉस दर्शकों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि जब अमाल को दोस्त बसीर को ना बचाने के लिए कॉल आउट नहीं किया गया, तो फिर आवेज और अशनूर को क्यों डांट पड़ी? दर्शकों को ये रवैया काफी बायस्ड लगा.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा शो

सोशल मीडिया पर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. फैंस शो को बायस्ड बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस में नेपोटिज्म चल रहा है. यूजर्स का कहना है कि इस बार वीकेंड का वार पूरा वन साइडेड था, सिर्फ अभिषेक के ग्रुप को ही टारगेट किया गया. अमाल भी दोस्त बसीर के पीट पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, लेकिन अमाल की दोस्ती पर सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि वो सलमान खान के करीबी हैं. वैसे आप लोगों को क्या लगता है?

