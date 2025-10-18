scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन पर भड़के सलमान खान, गंदी लैंग्वेज यूज करने पर लगाई क्लास, देखते रह गए घरवाले

इस हफ्ते वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए मुश्किल होने वाला है. कंटेस्टेंट्स को उनकी हरकतों और बदतमीजियों के लिए सलमान की फटकार पड़ने वाली है. इनमें से एक मालती चाहर भी हैं.

मालती चाहर पर भड़के सलमान खान (Photo: Instagam @jiohotstarreality)
Bigg Boss 19: पूरे हफ्ते के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आखिर वो पल आ ही गया है, जब सलमान खान एक-एक घरवाले की हरकतों का हिसाब लेते दिखेंगे. सलमान के निशाने पर इस हफ्ते क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती रहने वाली हैं. अमाल मलिक और शहबाज को भी उनकी बदतमीजियों के लिए सलमान से फटकार पड़ी है. वीकेंड का वार एपिसोड इस बार काफी धुआंधार होने वाला है. दिवाली के मौके पर शो में कई धमाके होंगे. 

मालती की सलमान ने लगाई क्लास

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. सलमान खान, गंदी लैंग्वेज यूज करने पर मालती को लताड़ते नजर आ रहे हैं. दरअसल, हाल ही के एपिसोड में नेहल संग लड़ाई में मालती ने उनके कपड़ों को लेकर भद्दा कमेंट किया था. मालती ने नेहल से कहा था- मुझसे अलगी बार कपड़े पहनकर बात कर. 

अब वीकेंड का वार में सलमान ने मालती के इसी कमेंट को लेकर उन्हें फटकारा है. सलमान ने मालती से पूछा- आपके कमेंट का क्या मतलब था? सलमान के सवाल पर मालती बोलीं- यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसी है, तो मैं देखती हूं कि इन लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती है. मालती की इस बात पर बसीर गुस्से में बीच में बोलते हैं- बकवास बात है ये. इसपर सलमान फिर बसीर से कहते दिखे कि वो मालती को बोलने दें, क्योंकि वो खुद भी सुनना चाहते हैं कि मालती आखिर क्या बोलने वाली हैं? 

शहबाज-अमाल पर फूटा सलमान का गुस्सा

वहीं, दूसरी ओर जोक्स की आड़ में घरवालों को बुली करने और अपनी हद पार करने पर सलमान ने शहबाज को भी लताड़ा. सलमान ने शहबाज से कहा- हर वक्त मजाक-मजाक...देखने वालों को बहुत ज्यादा बदतमीज और इरिटेटिंग लग रहे हो.

मालती और शहबाज के अलावा अमाल मलिक की भी इस हफ्ते क्लास लगने वाली है. फरहाना के खाने की प्लेट छीनने और उनकी मां को बी-ग्रेड बोलने पर सलमान ने अमाल को आखिरी वॉर्निंग दे डाली. वहीं, अमाल की बदतमीजियों और गंदी लैंग्वेज से परेशान होकर उनके पिता डब्बू मलिक ने खुद शो में आकर अपने बेटे को जुबान पर कंट्रोल रखने और हद में रहने की सलाह दी. पिता को देखकर अमाल फूट-फूटकर रोते नजर आए. 

शो का प्रोमो देख फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है. फैंस बेताबी से वीकेंड के वार का इंतजार कर रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली के मौके पर शो में कितना बड़ा धमाका होने वाला है. 

