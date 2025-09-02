scorecardresearch
 

'दादागिरी' कर बिग बॉस में आगे बढ़ पाएंगी कुनिका सदानंद! सलमान संग दोस्ती या ओवरकॉन्फिडेंस है वजह?

कुनिका सदानंद को अगर बिग बॉस 19 की बॉस लेडी कहें तो गलत नहीं होगा. वो शो में बेबाकी से फ्रंट फुट पर खेल रही हैं. मगर पहले दिन से उनकी दादागिरी फैंस और कंटेस्टेंट्स को परेशान कर रही है. आखिर कुनिका इतनी दादागिरी दिखा क्यों रही हैं?

बिग बॉस 19 की बॉस लेडी है कुनिका सदानंद (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)
...कोई घबराया तो किसी के चेहरे पर डर नजर आया. जी हां, बिग बॉ 19 के घर में कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद की दबंग आवाज और बॉसी एटीट्यूड देख कई घरवाले शुरुआत में थरथराते दिखे. कुनिका को समझने और उन्हें पलटकर जवाब देने में घरवालों ने हफ्तेभर का वक्त लिया. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कुनिका की दादागिरी को बढ़ावा कहां से मिल रहा है? 

बिग बॉस 19 की बॉस लेडी हैं कुनिका

बिग बॉस शो देखने वाला हर फैन ये जानता है कि इस सीजन में अगर किसी की आवाज सबसे बुलंद है तो वो कुनिका सदानंद हैं. अपनी बुलंद आवाज और बिंदास एटीट्यूड से वो पहले दिन से ही शो की बड़ी हाइलाइट बनी हुई हैं. कुनिका का बॉसी नेचर उन्हें शो के बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता है. यही वजह है कि उम्र में 61 साल की होकर भी वो यंग कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ रही हैं.

गेम की बात करें तो कुनिका पहले दिन से ही फ्रंट फुट पर खेल रही हैं. वो हर बात पर अपनी राय सबके सामने रखती हैं. मुद्दा चाहे किसी का भी हो, कुनिका वकील बनकर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटतीं. शुरुआत में कुनिका शो में फायर लगीं. बॉस लेडी एटीट्यूड से वो सभी के छक्के छुड़ाती नजर आईं.  

घरवालों पर कुनिका ने चलाया हुकुम

कैप्टन बने बिना ही कुनिका पहले दिन से घरवालों पर हुकूम चला रही हैं. कई दफा वो घरवालों को ऑर्डर देती दिखीं, तो कईयों को फटकारती नजर आईं. शुरुआत में तो कई घरवाले कुनिका के बॉसीनेस से घबराते और सहमते दिख रहे थे. कईयों ने कुनिका की डांट खाली, मगर उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया. घरवाले उनकी दबंग पर्सनैलिटी देख कुछ हद तक घबरा रहे थे. कुछ कंटेस्टेंट्स ने कहा कि वो उनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं. 

क्यों दादागिरी दिखा रहीं कुनिका?

लेकिन अब एक हफ्ते के बाद घरवालों ने फाइनली कुनिका सदानंद संग पंगा लेना शुरू कर दिया है. बसीर अली, फरहाना भट्ट और जीशान कादरी खुलकर कुनिका पर पलटवार कर रहे हैं. मगर कुनिका सदानंद भी दादागिरी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहीं. अपने सामने वो किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देतीं. अपनी मनमानी करती हैं. ऐसे में बसीर अली को लगता है कि सलमान संग क्लोज बॉन्ड होने की वजह से कुनिका की दादागिरी शो में बढ़ रही है. बीते एपिसोड में बसीर ये बात कहते दिखे. 

बिग बॉस के फैंस का भी ये मानना है कि कुनिका में बहुत ज्यादा ओवरकॉन्फिडेंस है. कई लोग सोशल मीडिया पर कुनिका की तुलना बिग बॉस 4 में नजर आईं डॉली बिंद्रा से कर रहे हैं. तो कुछ लोगों को लगता है कि वो दादागिरी में बिग बॉस 2 की कंटेस्टेंट रहीं संभावना सेठ को टक्कर दे रही हैं.

अब कुनिका की दादागिरी दिखाने की वजह सलमान खान का सपोर्ट है या फिर मेकर्स का फेवरेटिज्म, ये तो वही बता सकती हैं. मगर कुनिका का जरूरत से ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर घरवालों समेत फैंस के लिए भी झेलना मुश्किल हो गया है. वैसे आपको क्या लगता है?

