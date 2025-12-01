इस दिन होगा Bigg Boss 19 का ग्रैंड फिनाले, सलमान खान ने किया ऐलान, मेकर्स ने दिखाई टॉप 5 की झलक?

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 की 14 हफ्तों की जर्नी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. शो के ग्रैंड फिनाले में कुछ ही दिन बाकी हैं. सीजन 19 को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. अब हर खिलाड़ी की नजर ट्रॉफी पर है. शो जीतने के लिए सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. लेकिन विनर का ताज किसके सिर सजेगा ये भी जल्द पता चल जाएगा. आइए बताते हैं कि बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब है और आखिरी मुकाबला किन सेलेब्स के बीच हो सकता है?

कब है फिनाले?

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो में सलमान खान ने ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस कर दी है. सीजन 19 का फिनाले अगले हफ्ते 7 दिसंबर को होगा. सलमान कहते दिखे- 7 दिसंबर की रात होगी सबसे ग्रैंड, क्योंकि होने वाला है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले. किसको मिलेगा विनर का खिताब और किसकी क्लोज होगी किबात? सब पता चल जाएगा.

कब और कहां देख सकते हैं ग्रैंड फिनाले?

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. इसके अलावा कलर्स टीवी पर भी फिनाले एपिसोड रात 10.30 बजे से ऑन एयर होगा. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शो के फिनाले एपिसोड को एन्जॉय कर सकेंगे.

कौन हैं टॉप 6?

बिग बॉस 19 को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, मालती चाहर, अमाल मलिका, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे फिनाले वीक में पहुंच चुके हैं. हालांकि, ऐसी चर्चा है कि फिनाले से पहले शो में मिड वीक एविक्शन होगा, जिसके बाद बिग बॉस 19 को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल जाएंगे. 7 दिसंबर को उन्हीं पांचों में से किसी एक का बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा होगा.

वहीं, अगर फिनाले डेट की अनाउंसमेंट वाले प्रोमो को ध्यान से देखेंगे तो मेकर्स ने उसमें मालती चाहर की झलक नहीं दिखाई, जिससे ये माना जा रहा है कि शायद मालती ही मिड वीक एविक्शन में बाहर हो सकती हैं. हालांकि, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है.

किसके कितने हैं जीतने के चांस?

वैसे सभी टॉप 6 कंटेस्टेंट्स अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग हैं. लेकिन विनर की बात करें तो गेम के हिसाब से फाइनल मुकाबला गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच हो सकता है. दोनों ट्रॉफी जीतने के काफी हकदार हैं. दोनों की जर्नी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. वेटिंग में भी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. अब बिग बॉस 19 का विनर कौन बनता है ये आपको 7 दिसंबर को पता चल जाएगा. तो बस थोड़ा इंतजार करिए और अपने फेवरेट सेलेब को सपोर्ट करते रहिए.

