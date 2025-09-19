बिग बॉस में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, इस कंटेस्टेंट के करीबी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री!

टीवी का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. कंटेस्टेंट्स के बीच हो रहे झगड़े हर दिन अलग-अलग रंग भर रहे हैं. इस बीच बिग बॉस अपने चौथे हफ्ते में है. वहीं शो से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसके मुताबिक नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री इस 'वीकेंड का वार' में आपको देखने मिल सकती है.

दरअसल टीवी की गलियारों में इस समय ये रूमर्स उड़ रहे हैं कि शो 'बिग बॉस 19' में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री जल्द होने वाली है. मेकर्स शो को मजेदार बनाने के लिए एक नए चेहरे को घर में लाएंगे.

कौन होगा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट?

अपकमिंग वीकेंड का वार में सलमान खान नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री करवाने वाले है. रूमर्स के मुताबिक शो के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के वो बहुत करीब है. जिसका नाम आकांक्षा चामोला हैं और वो गौरव खन्ना की पत्नी हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आकांक्षा चामोला बिग बॉस 19 में अपने पति गौरव खन्ना के साथ रंग जमाने वाली हैं.

बिग बॉस 19 में जाएंगी आकांक्षा?

दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में आकांक्षा चामोला ने पति गौरव खन्ना को लेकर बयान दिया था. जिसके मुताबिक आकांक्षा ने कहा, 'वो अपने पति को जरा भी मिस नहीं कर रही हैं.' इस बात से सोशल मीडिया पर कयास लगने शुरू हो गए कि वो जल्द गौरव के पास जाने वाली हैं. वहीं आकांक्षा ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करती लेकिन अब वो काफी एक्टिव है. इससे ऐसा लग रहा है कि वो शो में जाने से पहले सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ा रही हैं.

वहीं इस खबर के बाद गौरव खन्ना के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. त्योहारी सीजन में अगर आकांक्षा एंट्री करती हैं तो ऑडियंस को करवाचौथ जैसे त्योहार मनाते हुए देखने का मौका मिल सकता है. हाल ही में करवाचौथ को लेकर शो में बात भी हुई थी. हालांकि आकांक्षा ने अभी तक इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. देखना होगा कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कौन होता है.

