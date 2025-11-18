scorecardresearch
 

3 महीने बाद पत्नी से मिलकर इमोशनल हुए गौरव खन्ना, किया Kiss, शरमाए अमाल मलिक, बोले- आंखें बंद...

फैमिली वीक में सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले उन्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं. पहले दिन कुनिका सदानंद के बेटे अयान और अशनूर कौर के पिता घर में आए. अब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा की शो में एंट्री हो चुकी है. पत्नी को देख गौरव काफी इमोशनल होते दिखे.

पत्नी को देख इमोशनल हुए गौरव खन्ना (Photo Credit: Instagram/ Gaurav Khanna)
पत्नी को देख इमोशनल हुए गौरव खन्ना (Photo Credit: Instagram/ Gaurav Khanna)

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है. कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने उनके घरवाले आ रहे हैं. करीब 3 महीने बाद अपने परिवार से मिलकर सभी काफी इमोशनल हो रहे हैं. अब घर में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला की एंट्री हो चुकी है. पत्नी से मिलकर गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

पत्नी को देख इमोशनल हुए गौरव

अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बिग बॉस जैसे ही अनाउंस करते हैं कि घर में आकांक्षा आ रही हैं, तो गौरव का चेहरा खुशी से खिल उठता है. फिर जब आकांक्षा पति गौरव से मिलती हैं, तो पत्नी को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाते हैं. उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे. 

गौरव पत्नी को प्यार से गले लगा लेते हैं और फिर उन्हें कैमरे पर Kiss भी करते हैं. गौरव को पत्नी संग रोमांस करता देख अमाल मलिक शरमा जाते हैं. वो आंखें बंद कर लेते हैं. पत्नी संग गौरव के रोमांटिक री-यूनियन को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फैंस उन्हें परफेक्ट और एडोरेबल कपल बता रहे हैं. दोनों केमिस्ट्री देखते ही बनती है. 

आपस में भिड़ीं तान्या और फरहाना

वहीं, दूसरी ओर घर की नई बेस्ट फ्रेंड्स फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल आपस में भिड़ पड़ी हैं. दरअसल, फरहाना गार्डन एरिया में थूक देती हैं. तान्या इसपर फरहाना से कहती हैं कि वो वहां थूकें नहीं. मगर इस बात पर फरहाना भड़क जाती हैं और फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है. तान्या गुस्से में फरहाना से कहती हैं- तुमसे कोई डरता नहीं है और न ही कोई तुम्हारा गुलाम है. इसपर फरहाना ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई उन्हें गुलाम नहीं बना रहा है, वो खुद ही गुलाम बनने पर तुली हुई हो.

फरहाना और तान्या को लड़ता देख कुनिका सदानंद के बेटे अयान हैरान रह जाते हैं. शो का प्रोमो देख फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. आप भी देखना मत भूलिए बिग बॉस. 

