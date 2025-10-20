'तेरी शक्ल देखकर...', बिग बॉस में कैटफाइट, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन संग भिड़ीं फरहाना, बोलीं- तुझे कोई...

दिवाली के मौके पर बिग बॉस हाउस में भी बड़े धमाके हो रहे हैं. कश्मीरी हसीना फरहाना भट्ट ने शो में हल्ला मचाया हुआ है. अमाल मलिक के बाद अब फरहाना की मालती चाहर संग लड़ाई हो गई है. दोनों हसीनाओं ने एक दूसरे पर तीखे शब्दों के वार किए.
मालती पर भड़कीं फरहाना
शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. वीडियो में देख सकते हैं कि वीकेंड का वार के बाद फरहाना और मालती आपस में भिड़ गई हैं. मालती चिढ़ते हुए फरहाना से कहती हैं- तेरी शुक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है. इसपर फरहाना जवाब देती हैं- तो दिखाना मुझे गुस्सा. अंदर नहीं रखते गुस्सा...वो हानिकारक होता है.
मालती फिर चिल्लाते हुए फरहाना से कहती हैं- मुझे तेरे से प्रॉब्लम है. तू मेरी प्रॉब्लम है. इसपर फरहाना पलटवार करते हुए कहती हैं- जो तू खुद है ना तुझे बाकी सब भी वही लगते हैं. फरहाना और मालती की लड़ाई पर अमाल मलिक कमेंट करते हैं- आज के दिन की वैम्प डायरीज.
फरहाना का मालती पर वार
फरहाना फिर मालती से बोलीं- तूने कल मेरा नाम लिया कि मैं लप्पू हूं, जबकि तू सबसे बड़ी फट्टू है. आप चाहती थीं कि बसीर के साथ आपकी इक्वेशन बने. लेकिन जब बसीर के साथ नहीं बनी, तो आपने सोचा अमाल ही सही. लेकिन अमाल ने इसे (मालती को) एक पैसे की घास नहीं डाली. अब आप इस पॉइंट पर हैं कि आपका घर में कोई दोस्त नहीं है. आप थाली की बैंगन से भी बद्तर हो चुकी हैं.
फरहाना की बातों पर मालती ने जवाब दिया- मैं जब आई थी तब भी अकेली थी और अभी भी अकेली हूं. फरहाना इसपर बोलीं- अरे तुम मजबूरी में अकेली हो, क्योंकि कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. मैं अपने दुश्मन भी खानदानी बनाती हूं.
फरहाना और मालती की लड़ाई पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. फैंस फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें बिग बॉस 19 की बॉस लेडी बता रहे हैं. वैसे फरहाना के गेम के बारे में आपकी क्या राय है?