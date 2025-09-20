scorecardresearch
 

बिग बॉस से बेघर हुई ये कंटेस्टेंट, सलमान लेकर आए महाट्विस्ट, पलटा पूरा गेम

रियलिटी शो'बिग बॉस 19' अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. इस हफ्ते 5 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे. हालांकि वीकेंड का वार में सलमान खान बड़ा ट्विस्ट लेकर पहुंचे.

बिग बॉस 19 को लेकर आया अपडेट (Photo: X/@BiggBoss)
बिग बॉस 19 को लेकर आया अपडेट (Photo: X/@BiggBoss)

टीवी का रियलिटी शो'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. इस बीच बिग बॉस अपने चौथे हफ्ते में है. इस बार वीकेंड का वार में एक्टर और शो के होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे. वहीं इस हफ्ते नॉमिनेशन में नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बसीर अली थे. जानकारी के मुताबिक कम वोट मिलने की वजह से प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया लेकिन सलमान ने बड़ा ट्विस्ट लाकर सभी के होश उड़ा दिए.

सलमान लेकर आए बड़ा ट्विस्ट
दरअसल पहले ये खबर थी कि प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया है. लेकिन अब इसमें बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रणित नहीं बल्कि नेहल को घर से बाहर किया गया है. हालांकि वो शो में अभी बनी हुई है. उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा गया है. वही सीक्रेट रूम जिसमें शुरुआत में फरहाना भट्ट को कुछ वक्त के लिए भेजा गया था. अब नेहल सीक्रेट रूम में रहकर घरवालों पर नजर रखेगी.  जिससे बाकी घर वालों की वो असलियत जान सके. 

नेहल को क्यों नहीं किया एलिमिनेट?
सोशल मीडिया X के हैंडल @BB24x7_ के मुताबिक प्रणित मोरे को इस हफ्ते नेहल से ज्यादा वोट मिले. नेहल फिलहाल शो में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इसी वजह से मेकर्स ने उन्हें एलिमिनेट नहीं किया है. अगली पोस्ट में ये भी बताया गया कि प्रणित सेफ हैं और नेहल को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

सलमान ने किसे लगाई फटकार?
वहीं मेकर्स ने बिग बॉस शो का नया प्रोमो रिलीज किया है. जिसमें सलमान खान सीधे गौरव खन्ना की क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं. सलमान ने साफ कहा कि गौरव इस हफ्ते सिर्फ 20 मिनट के लिए दिखे हैं. इसके बाद सलमान ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स से भी पूछा कि किसे लगता है कप्तानी वाले टास्क में गौरव ने कुछ तो काम किया है. वहीं गौरव खन्ना के अलावा सलमान ने अशनूर को भी लताड़ा है. एक्टर ने उन्हें  झूठी कहानी गढ़ने वाला बताया है.

