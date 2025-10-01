बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट्स को 'फॉलोअर्स' का ताना दे रहे सलमान खान, फैंडम में कौन कितना आगे?

बिग बॉस में फैंडम का सिक्का हमेशा से चलता आया है. लेकिन जबसे सोशल मीडिया को बूस्ट मिला है, शो में एक्टर्स के मुकाबले इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को लिया जा रहा है. ताकि मास मीडिया पर रीच बढ़ाई जा सके. सीजन 19 में भी यही हुआ. 35 और 45 मिलियन का फैंडम रखने वाले सेलेब्स को शो में बुलाया गया. लेकिन ये ही कंटेस्टेंट्स शो में फैंस को निराश करते नजर आए हैं.

कंटेस्टेंट्स को सलमान की फटकार

सीजन 19 के इन कंटेस्टेंट्स को सलमान खान से कई बार ताना मिल चुका है. वो बार-बार उन्हें समझाते हुए नजर आए हैं कि बस फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होगा. आपको शो में अच्छी गेम खेलनी होगी. सिर्फ फैंडम की आड़ में बैकफुट पर मत खेलते रहो. अपने फैंस को वीक गेम दिखाकर निराश मत करो. लेकिन इन कंटेस्टेंट्स पर सलमान की बात का कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिखा है. आलम ये है कि कम फॉलोअर्स वाले कंटेस्टेंट्स उम्दा खेल रहे हैं. मगर मिलियंस का फैंडम रखने वाले खिलाड़ी गेम में फुस्स हैं. मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, आवेज दरबार, अशनूर कौर इसका परफेक्ट उदाहरण हैं. इस रिपोर्ट में जानते हैं फैंडम की रेस में कौन सा कंटेस्टेंट कितना आगे है...

किसके कितने फॉलोअर्स?

बीते वीकेंड का वार में यूट्यूबर और डांसर आवेज एविक्ट हुए हैं. उनके इंस्टा पर 30.5M फॉलोअर्स हैं. वहीं यूट्यूब पर 12.6 मिलियन सब्सक्राइब्रर्स हैं. आवेज की गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर के इंस्टा पर 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वीक गेम की वजह से वो शो से काफी पहले बाहर हो चुकी हैं. यूपी के सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी खुद शो में कह चुके हैं कि उनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इनकी दुहाई देते हुए सलमान 2 वीकेंड का वार से मृदुल को बूस्ट कर रहे हैं.

टीवी के स्टार गौरव खन्ना के इंस्टा पर भले ही 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो घर-घर के लाडले हैं. उन्हें आदर्श बेटे का टैग मिला है. टीवी की ऑडियंस का उन्हें बेशुमार प्यार मिलता है. वहीं बचपन से अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेर रहीं अशनूर कौर के 10.2M फॉलोअर्स हैं. फैंस को उनसे काफी उम्मीद थी. लेकिन वो शो में गर्दा नहीं उड़ा पाईं.

इनके अलावा रियलिटी शो स्टार बसीर के 1.8M, नेहल चुडासमा के 300K, फरहाना भट्ट 452K, कुनिका सदानंद-190K, अमाल मलिक-4.5M, तान्या मित्तल-3.4M, नीलम गिरी-5.4M, शाहबाज बदेशा-3.4M, अभिषेक बजाज-617K और प्रणित मोरे के इंस्टा पर 851K फॉलोअर्स हैं.

