21 की उम्र में बिग बॉस में आकर अशनूर कौर ने की गलती? बड़े स्टार्स के बीच दबी आवाज, फीका पड़ा चार्म!

बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है. शो में हर साल कई अलग-अलग प्रोफेशन और अलग-अलग उम्र के लोग नजर आते हैं. इस साल भी बिग बॉस 19 में एक्टर्स, कॉमेडियन, इंफ्लुएंसर्स शामिल हुए हैं. इन्हीं में से एक नाम टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का भी है. जब शो में अशनूर की एंट्री हुई थी, तो फैंस खुशी से खिल उठे थे, लेकिन अफसोस अशनूर बिग बॉस में कुछ कमाल नहीं कर पा रही हैं.

कहां हो रही अशनूर से चूक?

अशनूर कौर की बात करें तो वो बिग बॉस 19 की सबसे छोटी कंटेस्टेंट हैं. वो सिर्फ 21 साल की हैं. इतनी कम उम्र में बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा बनना अपने आप में ही तारीफ के काबिल है. मगर गेम के हिसाब से अशनूर फीकी पड़ गई हैं.

दरअसल, सबसे छोटी होने की वजह से वो किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर पातीं. अशनूर अगर किसी मुद्दे पर बोलने की कोशिश भी करती हैं, तो बाकी बड़े-बड़े सितारों के बीच उनकी आवाज दब जाती है. यही वजह है कि टीवी स्टार अशनूर का चार्म बिग बॉस में फीका पड़ गया है.

अभिषेक संग लिंकअप की चर्चा

अशनूर शो में सिर्फ दोस्त अभिषेक बजाज के साथ ही दिखती हैं. अशनूर घर में ज्यादातर वक्त अभिषेक के साथ ही गुजारती हैं, क्योंकि बाकी घरवालों से उनकी खास ट्यूनिंग नहीं हुई. यही वजह है कि शो में अशनूर की चर्चा सिर्फ अभिषेक संग उनके लिंकअप को लेकर होती है. दोनों के रिश्ते पर घरवाले कई बार सवाल उठा चुके हैं.

Advertisement

देखा जाए तो अगर शो में अभिषेक बजाज नहीं होते, तो अशनूर को इतना भी स्क्रीनटाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अशनूर गेम में ना तो कुछ कमाल कर रही हैं और ना ही घर में उनके कोई मुद्दे हैं. अगर कभी कोई उन्हें टारगेट करता है तो वो बुलंद आवाज में अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पातीं. ऐसे में अभिषेक बजाज को अशनूर को डिफेंड करना पड़ता है.

क्या अशनूर ने की कोई गलती?

दरअसल, कम उम्र होने की वजह से अशनूर का एक्सपीरियंस भी बाकी घरवालों के मुकाबले कम है. शो में वो खुद ये बात बोल चुकी हैं कि जब वो शो में आ रही थीं, तो लोग उन्हें कह रहे थे कि बिग बॉस के लिए वो अभी काफी छोटी हैं. मगर पहले उन्हें ये बात समझ नहीं आई थी.

कई घरवाले जैसे फरहाना, नेहल और तान्या मित्तल भी अशनूर को शों में उनकी छोटी उम्र को लेकर तंज कस चुके हैं. शो में कई घरवाले अशनूर को बच्चा कहते हुए भी दिख चुके हैं. अब 21 की उम्र में बिग बॉस में आकर अशनूर ने सही किया या गलत...ये तो वही बता सकती हैं, मगर उनका ठंडा गेम फैंस को बोर कर रहा है. हमने अपनी राय बता दी, वैसे आप क्या सोचते हैं अशनूर के गेम के बारे में?

---- समाप्त ----