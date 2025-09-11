Bigg Boss 19: इधर कैप्टेंसी टास्क में भिड़े बसीर और अभिषेक, उधर ये घरवाला बन गया नया कैप्टन

बिग बॉस 19 का एपिसोड जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घर माहौल भी और ज्यादा गरम होता जा रहा है. हर हफ्ते नए ट्विस्ट और टास्क के साथ कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं, यहां तक की एक दूसरे के परिवारों पर भी कमेंट किया जा रहा है. शो शुरू हुए लगभग तीन हफ्ते हो होने वाले है और अब बिग बॉस के घर को उसका तीसरा कैप्टन भी मिल गया हैं.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19, 24 अगस्त से शुरू हुआ था. जिसके बाद घर की पहली कैप्टन कुनिका सदानंद चुनी गई थीं. उन्हें घर की सबसे मजबूत कैप्टन माना जा रहा था, लेकिन घरवालों के खिलाफ जाते ही 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ इस्तीफा दे दिया. इसके बाद बसीर अली बिग बॉस के कैप्टन चुने गए थे. उन्होंने बखूबी घर अच्छे से संभाल रखा था. अब घर की सत्ता नए कंटेस्टेंट के हाथ में आ गई है.

कौन बना बिग बॉस 19 का नया कैप्टन?

दरअसल बिग बॉस लाइव फीड अपडेट के मुताबिक नए कैप्टेंसी टास्क के तहत घरवालों को दो टीमों में बांटा गया था, जिसमें एक रेड और दूसरी ब्लू टीम थी. इसमें टास्क के चार राउंड हैं, जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपने हिसाब से नाम लेने हैं कि कौन सबसे फेक है, कौन सबसे अनहाइजीनिक है, कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, और कौन खून चूसने वालै है. इस टास्क में रेड टीम ने बाजी मारी.

किस कंटेस्टेंट्स के बीच हुई लड़ाई?

इस टास्क के दौरान माहौल भी काफी गरम हो गया. बसीर और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए. बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बसीर ने ब्लैक बोर्ड उठाकर पूल में फेंक देते हैं. उन्होंने अभिषेक को लूजर तक कह दिया. टास्क खत्म होने के बाद कैप्टेंसी की रेस में टीम रेड के ज्यादा दावेदर सामने आये. जिसमें अमाल मलिक और मृदुल का नाम आया. वोटिंग के बाद अमाल और मृदुल को बराबर वोट मिले. इसके बाद ब्रेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें अमाल को बहुमत मिला और वह बिग बॉस 19 के नए कैप्टन बन गए.

अमाल के कप्तान बनने के बाद क्या हुआ?

अमाल मलिक के कप्तान बनने के बाद बसीर अली, जीशान कादरी, नेहल और फरहाना ये कहते हुए भी दिखाए दिए कि कप्तान बनने के बाद अमाल मलिक का रवैया बदल गया है. इसके बाद अमाल और फरहाना के बीच बहस छिड़ गई. फरहाना ने ये तक कह दिया कि वह अमाल की कप्तानी में कुछ नहीं करेंगी.वहीं जीशान भी ये कहते हुए दिखाए दिए कि अमाल उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं.

