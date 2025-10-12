Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर बाहर हुआ घर ये कंटेस्टेंट, फैंस हुए हैरान

टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉ 19' का बीते दिन यानी शनिवार का हुआ वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा. जिसमें सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई. डेढ़ महीने से ज्यादा के सफर में बिग बॉस सीजन 19 में कई सरप्राइजिंग मोड़ आए है, जिसमें चौंकाने वाले एलिमिनेशन से लेकर रोमांचक वाइल्डकार्ड एंट्री शामिल हैं. वहीं इन सब के बीच रविवार को एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया.

बता दें कि अभी तक बिग बॉस 19 से 4 कंटेस्टेंट्स बेघर हो चुके हैं. जिसमें नतालिया जानोस्जेक, आवेज दरबार, नगमा बाहर हो चुके हैं. वहीं अब चौथे कंटेस्टेंट का नाम भी इसमें शामिल हो गया है.

कौन हुआ घर से बाहर?

गौरतलब है कि शो में इन दिनों ट्रॉफी के लिए खतरनाक लड़ाई देखने को मिल रही है. जो सदस्य इस घर से बेघर हुआ है. उसका नाम जीशान कादरी हैं. जीशान बिग बॉस 19 से बाहर होने वाले चौथे कंटेस्टेंट बन गए हैं. जीशान को घर का 'मास्टरमाइंड' कहा जाता था. इस फैसले के बाद फैंस काफी हैरान हो गए. बता दें कि इस वीक घर से बेघर होने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट में मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे और जीशान कादरी शामिल थे.

बाहर होने की वजह क्या रही?

अगर आपने 'बिग बॉस 19' देखा होगा तो बीते कई हफ्तों से अपनी जगह नीलन गिरी को बचाने के लिए खेल रहे थे. बिग बॉस ने भी इस बात को नीलम बचाओ आंदोलन का नाम दिया था. जीशान खुद को बचाने से ज्यादा नीलम को बचाने की स्ट्रेटेजी बनाते नजर आए. वहीं कई मौकों पर जीशान अक्सर दोस्ती के कारण स्टैंड लेने में चूक जाते हैं. इसके अलावा बीते दिन घर में हुई लड़ाई के बीच जीशान ने बिग बॉस को बकवास शो तक कह दिया था.

इन कंटेस्टेंट्स में होगा मुकाबला

अब जब जीशान घर से बाहर हो गए है. ऐसे में 14 कंटेस्टेंट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. शो में अब अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, अशनूर कौर, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, मालती चाहर, शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे और नेहल चुडासमा के बीच काफी ड्रामा देखने को मिलेगा.

