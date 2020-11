बिग बॉस: काम्या पंजाबी पर भड़कीं अली गोनी की बहन, बोलीं- उन्हें भाव मत दो

बिग बॉस सीजन 14 में अली गोनी ने कम समय में खुद की एक अलग ही पहचान बना ली है. हर बात पर गुस्सा हो जाने वाली अली गोनी को अब बिग बॉस का गुंडा बताए जाने लगा है. वे खुद भी गुस्से में खुद को यही उपाधि देते दिख जाते हैं. लेकिन उनका ये रवैया बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट को रास नहीं आता है. इस लिस्ट में काम्या पंजाबी और डायंड्रा सोरेस का नाम सबसे ऊपर आता है जिन्होंने हर मौके पर अली को फटकार लगाई है.

Guys please ignore @iamkamyapunjabi n @diandrasoares13 as they are obsessed with jasly. They should focus more on @Iamkavitak than jasly. We are here to support @AlyGoni and @jasminbhasin not to insult anyone by giving diff names all the time. That’s not us. #JasLy #AlyGoni