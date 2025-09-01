scorecardresearch
 

न गेम प्लान- न स्ट्रैटेजी, बिग बॉस में फ्लॉप हुई सोशल मीडिया की हिट जोड़ी, आवेज-नगमा को बचा पाएगा तगड़ा फैंडम?

आवेज दरबार और नगमा सोशल मीडिया की हिट जोड़ियों में से एक हैं. मगर बिग बॉस 19 में ये जोड़ी अपना चार्म खोती दिखाई दे रही है. दोनों बैकफुट पर गेम खेल रहे हैं. किसी भी मुद्दे पर अब तक उनका कोई स्टैंड नहीं दिखा. इस तरह क्या ये दोनों गेम में आगे बढ़ पाएंगे?

आवेज दरबार और नगमा 'बिग बॉस' में फीके पड़े (Photo: Instagram @nagmamirajkar @awez_darbar)
आवेज दरबार और नगमा 'बिग बॉस' में फीके पड़े (Photo: Instagram @nagmamirajkar @awez_darbar)

बिग बॉस में हर साल टीवी, बॉलीवुड और सोशल मीडिया की कई जानी-मानी शख्सियतों को बड़ी उम्मीदों के साथ लाया जाता है. कई फैंस और मेकर्स की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं. मगर कुछ सितारे शो में आकर अपनी चमक ही खो देते हैं. बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स आवेज दरबार और नगमा मिराजकर ने भी पहले हफ्ते में निराश किया है. 

शो में फीके पड़े आवेज

आवेज दबार सोशल मीडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में गिने जाते हैं. वो एक बड़े इंफ्लुएंसर भी हैं. उनका तगड़ा फैंडम है. इंस्टाग्राम पर आवेज के 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ऐसे में मेकर्स बड़ी उम्मीदों के साथ आवेज को शो में लेकर आए थे. मेकर्स को लगा था कि आवेज के जरिए वो उनके लाखों फॉलोअर्स को शो से जोड़ सकेंगे, जिससे शो की रीच बढ़ेगी. मीम्स बनेंगे, रील्स से शो को लेकर बज क्रिएट होगा और टीआरपी में इजाफा होगा.

मगर आवेज, बिग बॉस में एंट्री करने के बाद से ही शो के अब तक के सबसे ठंडे कंटेस्टेंट साबित हुए हैं. आवेज शो में ना किसी से पंगा लेते दिख रहे हैं और ना ही अपनी राय खुलकर रख रहे हैं. आवेज को स्क्रीनटाइम तक नहीं मिल पा रहा है. वो शो में कम ही दिखाई देते हैं, वो भी ज्यादातर दूसरे कंटेस्टेंट्स के फ्रेम में बैठे हुए. उनका खुद को कोई मुद्दा ही नहीं होता. 

बिग बॉस में 'दर्शक' बने आवेज?

पहले हफ्ते में जहां कंटेस्टेंस खाने, किचन ड्यूटी को लेकर भिड़ते दिखे, तो वहीं आवेज सिर्फ घर में हो रहे पंगे को किसी दर्शक की तरह दूर बैठे एन्जॉय करते नजर आए. 

आवेज-नगमा की जोड़ी का नहीं दिखा चार्म

शो में आवेज की उनकी गर्लफ्रेंड नगमा संग भी कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही है. आवेज के साथ नगमा को इसलिए भी साथ लाया गया था कि शायद उन दोनों का रोमांस शो की TRP में  फायदेमंद साबित होगा. मगर अफसोस पहले हफ्ते में आवेज-नगमा के बीच ना कोई रोमांस दिखा और न ही केमिस्ट्री. सोशल मीडिया की हिट जोड़ी बिग बॉस 19 में अभी तक तो फ्लॉप साबित हुई है.  

शो में आवेज कई दफा खुद कहते दिखे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो हॉलीडे एन्जॉय कर रहे हैं. आवेज और नगमा दोनों का ही शो में अब तक न कोई गेम प्लान दिखा है और न कोई स्ट्रैटिजी. दोनों पंगे लेने से भी बच रहे हैं. वो डर-डरकर आगे बढ़ रहे हैं. 

वीकेंड का वार में सलमान खान भी आवेज और नगमा को वॉर्न करते दिखे. सलमान ने उन्हें फीडबैक देते हुए बताया कि वो शो में दिखाई नहीं दे रहे हैं. अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्दी आउट हो सकते हैं. मगर सलमान का ये इशारा भी आवेज समझ नहीं पाए, फिर नगमा उनको समझाती दिखीं. अब आगे आने वाले दिनों में आवेज और नगमा अपने गेम में कोई सुधार ला पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी. 

