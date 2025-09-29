30M फैंडम-सलमान संग कनेक्शन, फिर भी फेल हुए आवेज दरबार, कहां हुई चूक?

बिग बॉस में हर साल कुछ सेलेब्स अपने तगड़े फैंडम के साथ एंट्री करते हैं. मगर शो में आते ही वो फुस्स पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही इस बार मशहूर इंफ्लुएंसर आवेज दरबार के साथ भी देखने को मिला. आवेज शो में आए तो बडे़ जोश के साथ थे, मगर वो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर ही रह गए. आवेज अब शो से बाहर हो चुके हैं. आवेज के बेघर होने को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके एविक्शन पर सवाल उठा रहे हैं. आखिर आवेज से चूक कहां हुई? आइए जानते हैं...

बिग बॉस में क्यों नहीं चला आवेज का जादू?

आवेज दरबार कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. आवेज के वीडियोज ट्रेंड करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. आवेज की तगड़ी फैन फॉलोइंग के चलते उन्हें बिग बॉस में एंट्री दी गई थी, क्योंकि मेकर्स को लगा था कि आवेज के आने से उनके लाखों फैंस शो से जुड़ेंगे, जिससे शो की टीआरपी को फायदा मिलेगा. लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं.

आवेज शो में कुछ कर ही नहीं पाए. उन्होंने कभी फ्रंट फुट पर आकर गेम नहीं खेला. घर में आवेज का कोई मुद्दा नहीं दिखा. कोई उनसे भिड़ना भी चाहता था तो वो पलटकर कोई जवाब नहीं देते थे. इस वजह से आवेज को स्क्रीनटाइम तक मिलना बंद हो गया था. वो सिर्फ बैकग्राउंड में बैठे नजर आते थे.

शो में आवेज की पर्सनैलिटी काफी कमजोर नजर आई. जब उनके किरदार पर सवाल उठे, तब भी आवेज ने उस चीज पर स्टैंड नहीं लिया. वो सिर्फ रोने लगे. फैंस उम्मीद कर रहे थे कि आवेज कम से कम अपने लिए तो स्टैंड लेंगे, मगर अफसोस आवेज ने लड़ाई से पहले ही हार मान ली.

तगड़ा फैंडम-सलमान की सलाह भी क्यों काम नहीं आई?

सलमान खान ने हर वीकेंड का वार में आवेज को समझाया. उन्हें गेम में एक्टिव रहने की सलाह दी. मगर आवेज नींद से जागे ही नहीं. सलमान अपनी तरफ से आवेज को जितना हिंट दे सकते थे, उन्होंने दिया. मगर आवेज के गेम में कोई सुधार नहीं दिखा. उनके बोरिंग गेम ने फैंस को भी बोर किया. यही वजह है कि उनका 30 मिलियन से ज्यादा का फैंडम भी उनको शो में बचा नहीं पाया.

भाभी को देना पड़ा रियलिटी चेक

बिग बॉस में अपने साथ हुई गलत चीजों के लिए तो आवेज स्टैंड ले नहीं पाए. ऐसे में उनकी भाभी गौहर खान को उनकी सफाई देने और उनके लिए स्टैंड लेने के लिए शो में बुलाया गया. गौहर ने शो में आकर आवेज को आईना दिखाया. फैंस को लग रहा था कि आवेज कम से कम अपनी भाभी की बात तो समझेंगे. मगर उसी हफ्ते ही वो शो से बाहर हो गए.

क्या है आवेज के एलिमिनेशन का सच?

आवेज के बाहर होने पर तरह -तरह की बातें हो रही हैं. कुछ लोग उनके बेघर होने से खुश हैं. वहीं, कुछ को लगता है कि आवेज को इस टाइम शो से बाहर करना अनफेयर है. एल्विश यादव ने भी आवेज के एविक्शन पर सवाल उठाए हैं.

वहीं, ऐसी भी चर्चा हो रही है कि शो में आवेज दरबार की एक्स गर्लफ्रेंड शुभी जोशी वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली हैं. ऐसे में दरबार परिवार नहीं चाहता था कि आवेज अपनी एक्स के साथ एक ही शो में रहें, क्योंकि ऐसा होने से उनके अतीत को लेकर कई शॉकिंग खुलासे हो सकते थे. ये चीज आवेज की इमेज और नगमा मिराजकर संग उनकी होने वाली शादी को मुश्किल में डाल सकती थी. ऐसे में दरबार परिवार ने खुद ही आवेज को शो से बाहर करवाया है. अब आवेज के एविक्शन का सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं.

