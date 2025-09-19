scorecardresearch
 

TV शो में दुल्हन बनेगी 'बालिका वधू' की आनंदी, इन सेलेब्स ने भी रियलिटी शो में रचाई शादी

टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में बालिका वधू की भूमिका निभाने वाली अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी करेंगी. फैंस अविका को दुल्हन के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. टीवी पर इससे पहले भी सेलेब्स ने शादी रचाई है. इनमें मोनालिसा, सारा खान और राहुल महाजन का नाम शामिल है.

टीवी पर दुल्हन बनेंगी अविका (Photo: Instagram @aslimonalisa/avikagor)
कलर्स के कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में टीवी की बालिका वधू यानी अविका गौर ने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग पार्टिसिपेट किया है. शो में उनके बीच की बॉन्डिंग, मिलिंद का अविका के लिए प्यार सबका दिल जीत रहा है. शो में जल्द उनकी शादी होने वाली है. इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. 

दुल्हन बनेंगी अविका गौर
अपकमिंग एपिसोड में मिलिंद-अविका की शादी के जश्न का हिस्सा बनने सिंगर नेहा कक्कड़ और राधे मां आएंगी. शो में पार्टी और मस्ती का माहौल दिखेगा. एक फोटो भी सामने आई है जिसमें अविका-मिलिंद राधे मां का आशीर्वाद लेते दिखे. फैंस नेशनल टीवी पर अविका को दुल्हन बनते देखने के लिए एक्साइटेड हैं. खुशी के साथ ये इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है. क्योंकि फैंस की चहेती आनंदी अब बड़ी हो चुकी है. उन्हें अपना रियल जज्ञया मिल गया है. टीवी पर सबके सामने अविका अपने हमसफर मिलिंद संग फेरे लेंगी. ये एपिक मोमेंट होने वाला है. वैसे अविका पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं जिनकी टीवी पर शादी होगी.

अविका गौर-मिलिंद को आशीर्वाद देते हुए राधे मां

 जानते हैं उन सेलेब्स के बारे में जिन्होंने नेशनल टीवी पर शादी रचाई...

मोनालिसा
एक्ट्रेस मोनालिसा ने बिग बॉस 10 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत संग शादी की थी. शो में धूमधाम से उनकी शादी की रस्में हुई थीं. दोनों शादी से पहले 8 साल रिलेशनशिप में रहे थे. कपल आज भी साथ हैं. एक दूसरे के लिए उनका प्यार बरकरार है.

सारा खान
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने बिग बॉस 4 में अपने बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट संग शादी की थी. दोनों के परिवारवाले भी शो में आए थे. लेकिन फैंस को तब झटका लगा तब सारा-अली के बीच शादी के 2 महीने बाद ही खटपट शुरू हो गई. उन्होंने तलाक फाइल किया. एक्ट्रेस ने अली पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाया था. वहीं अली का कहना था उन्होंने नेशनल टीवी पर शादी कर गलती की है.

राहुल महाजन
राखी सावंत, रतन राजपूत की तरह राहुल महाजन ने भी स्वयंवर शो किया था. जिसका नाम था 'राहुल की दुल्हनियां ल जाएंगे'. ये शो 2010 में आया था. राहुल ने शो में डिंपी गांगुली को अपनी दुल्हन चुना था. लेकिन ये रिश्ता जल्दी टूट गया. 2015 में उनका तलाक हुआ. डिंपी ने राहुल पर मारपीट के आरोप लगाए थे. राहुल से तलाक के बाद डिंपी ने अपना घर दोबारा बसाया. उन्होंने बिजनेसमैन रोहित रॉय से शादी की.
 

