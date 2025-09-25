Bigg Boss: फरहाना ने अशनूर को बुलाया 'छिपकली', हसीनाओं में हुई धक्का-मुक्की, कुनिका पर भड़कीं तान्या

टॉप रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हंगामा जारी है. बीते एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ. इसमें अशनूर कौर और फरहाना भट्ट कैप्टन बनने के लिए दावेदार चुनी गईं. इस बीच दोनों में भयंकर भिड़ंत हुई. शो में पहली बार उनके बीच कैटफाइट देखने को मिली है.

अशनूर-फरहाना में हुई लड़ाई

टास्क के अनुसार, अशनूर और फरहाना भट्ट दो विरोधी ड्रोन्स हैं. उन्हें राशन के कार्टन की डिलीवरी करनी है. सभी कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा गया है. टास्क के अंत में अशनूर के पास 5 बॉक्स और फरहाना के पास 7 बॉक्स मिले. बिग बॉस ने अनाउंस किया कि फरहाना कैप्टेंसी की दावेदार होंगी.

इस टास्क के बाद दोनों हसीनाओं में जमकर लड़ाई हुई. फरहाना ने अशनूर पर भद्दे कमेंट किए. उन्हें छिपकली बुलाया. फरहाना ने अशनूर पर कार्ट्स को चुराने का आरोप लगाया. वो कहती हैं- मास्टर ने आगे किया है ना तुम्हें. अशनूर ने भी चिल्लाते हुए कहा- फरहाना सब कुछ अंदर (बिग बॉस रूम) रख रही है. खाने के लिए क्या बचेगा. थोड़ा सोचकर खेलो.

तान्या-कुनिका में घी पर छिड़ी जंग

टास्क के दौरान दोनों में धक्का-मुक्की भी हुई. फरहाना और अभिषेक बजाज में भी तू-तू मैं-मैं हुई. शो में तान्या और कुनिका सदानंद के बीच 1 चम्मच घी को लेकर बहर हुई. तान्या मित्तल ने भी अपना आपा खोया. वो कुनिका पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि आप बिना बात के मुझसे ना भिड़ो. आप 1 चम्मच घी के लिए मुझे नहीं टोकेगे.

बिग बॉस का ये गेम हर दिन रोमांचक होता दिख रहा है. शो में लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगे हैं. नेहल को सीक्रेट रूम में रखा गया है. वो वहां से घर के लिए अहम फैसले ले रही हैं. इससे पहले बिग बॉस ने फरहाना को सीक्रेट रूम में रखा था. शो में कुनिका, तान्या, फरहाना, नीलम, बशीर, अमाल की आए दिन किसी ना किसी से लड़ाई हो रही है. देखना होगा इस वीकेंड का वार सलमान खान घरवालों को उनकी कैसी रिपोर्ट कार्ड देते हैं.

