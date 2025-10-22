पवन सिंह के लिए धनश्री ने दोस्त को दिया धोखा? अरबाज ने उठाए सवाल, बोले- वो सबके साथ...

अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' खत्म हो चुका है. शो के विनर भले ही अर्जुन बिजलानी बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा धनश्री वर्मा की हो रही है. शो में अरबाज पटेल और पवन सिंह संग धनश्री की दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. मगर शो खत्म होने के बाद अरबाज दोस्त धनश्री से खुश नहीं हैं. उन्होंने धनश्री पर शब्दों के वार किए हैं.

धनश्री संग टूटी अरबाज की दोस्ती?

दरअसल, शो में धनश्री एक्टर अरबाज पटेल के साथ मिलकर खेलती दिखी थीं. अरबाज के हर फैसले पर धनश्री बिना सोचे-समझे हामी भर देती थीं. धनश्री ने अरबाज के सामने ये दावे किए थे कि वो शो में उन्हें ही अपने सबसे करीब मानती हैं. लेकिन अरबाज के पीठ पीछे धनश्री, अर्जुन बिजलानी और पवन सिंह संग मिलकर भी खेल रही थीं. धनश्री की इस बात से अरबाज को धक्का लगा है.

जूम संग बातचीत में धनश्री के बारे में बात करते हुए अरबाज ने कहा- गेम में अलायंस बनानी होती है.आदित्य, धनश्री और मैं...हम साथ में परफॉर्म कर रहे थे. हम साथ में खेल रहे थे. उसके बाद वहां पर ऐसी चीजें हो गईं. जब मैंने बाहर आकर देखा तो धनश्री, अर्जुन के साथ भी खेल रही थी गेम. वो पवन भइया संग मिलकर भी खेल रही थी.

Advertisement

'मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें धनश्री, पवन भइया से बोल रही है कि अगर इस घर में मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूं या इस घर में अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो आप हो...वहां तो मेरा नाम लिया ही नहीं. अगर मेरा और धनश्री का बॉन्ड इतना अच्छा होता तो वहां पर मेरा नाम भी लेती. धनश्री ने हमेशा नयनदीप की साइड ली है, वो तो दुनिया ने भी देखा है.'

अरबाज ने धनश्री के बारे में आगे कहा- जब हमारा रैंकिंग वाला टास्क था, उसमें भी धनश्री ने अर्जुन को मेरे ऊपर रखा था. तो आप कैसे बोल सकते हो कि अरबाज-धनश्री के साथ है और धनश्री-अरबाज के साथ है. मैं तो अपनी दोस्ती निभा रहा था. मैंने हमेशा उसे सेव किया था. उसके लिए खड़ा रहा हूं. अब जब मैं पूरा शो देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि धनश्री मेरे साथ भी रह रही थी और बाकी लोगों के साथ भी रह रही थी. अरबाज की बातों से इतना तो साफ हो गया है कि 'राइज एंड फॉल' शो खत्म होने के बाद उनकी दोस्ती का भी एंड हो चुका है.

---- समाप्त ----