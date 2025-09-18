'मास्टरमाइंड' के बाद बने 'अल्टीमेट रूलर', बड़े स्टार्स पर भारी पड़े अरबाज, अशनीर ग्रोवर भी हुए मुरीद

पैसा और पावर...दो ऐसी चीजें हैं, जिनकी चाहत हर किसी को होती है. पैसा और पावर का खेल आसान नहीं होता. रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े धुरंधर 'पैसा और पावर' के लिए जंग लड़ रहे हैं. मगर इस खेल में एक सितारा ऐसा है, जिसकी चमक और स्ट्रैटिजी के सामने कई बड़े कलाकार फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं. ये चमकता सितारा हैं अरबाज पटेल.

'राइज एंड फॉल' में चमके अरबाज

'राइज एंड फॉल' में रियलिटी शो के किंग अरबाज पटेल टॉप पर राइज कर रहे हैं. वो गेम में पूरी तरह खो चुके हैं. अरबाज शो के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले दिन से अब तक सिर्फ और सिर्फ गेम पर फोकस्ड नजर आ रहे हैं. उनके रिश्ते, दोस्ती और स्ट्रैटिजी हर एक चीज सिर्फ गेम पर बेस्ड है.

टास्क परफॉर्म करना हो या फिर कोई फैसला लेना हो...अरबाज पूरी सूझबूझ से हर एक पहलू को देखकर आगे बढ़ रहे हैं. ये चीज उनके फेवर में काम कर रही है. बाकी कंटेस्टेंट्स जहां इमोशन्स, मस्ती-मजाक और रिश्तों के बीच उलझते दिख रहे हैं, वहीं अरबाज पूरी तरह से क्लियर हैं कि वो शो में सिर्फ गेम खेलने आए हैं, रिश्ते बनाने नहीं.

'राइज एंड फॉल' के मास्टरमाइंड हैं अरबाज

पहले ही हफ्ते में अरबाज को राइज एंड फॉल के मास्टरमाइंड का टैग मिला था. उनके शार्प गेम से अशनीर ग्रोवर भी इंप्रेस हो गए. वीकेंड पर अशनीर ने अरबाज के गेम प्लान और इंटेलीजेंट स्ट्रैटिजी की खुलकर तारीफ की थी.

अरबाज को मिलीं पावर

वहीं, इस हफ्ते बाकी धुरंधर खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए अरबाज शो के अल्टीमेट रूलर बन चुके हैं. इसी के साथ उन्हें कई बड़ी पावर्स भी मिली हैं. शो में वो धनश्री वर्मा और आदित्य नारायण संग मिलकर खेल रहे हैं. तीनों की तिकड़ी बाकी कलाकारों पर भारी पड़ रही है.

अरबाज अपनी टीम को भी लीड कर रहे हैं. वही शो में सबसे ज्यादा प्लानिंग करते दिख रहे हैं. किससे कब दोस्ती करनी है, किसे कब अपने फेवर में करना है... अरबाज गेम के हर एक पॉइंट पर बारीकी से काम कर रहे हैं. जहां आवाज बुलंद करनी होती है, वहां भी वो पीछे नहीं हटते.

राइज एंड फॉल में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, कॉमेडी किंग कीकू शारदा, टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी समेत कई पॉपुलर सितारे शामिल हुए हैं. मगर अरबाज हर किसी पर भारी पड़ चुके हैं. वैसे आपको क्या लगता है?

