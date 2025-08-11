आज से शुरू हो रहा 'कौन बनेगा करोड़पति', नजर आएंगे दो-दो अमिताभ बच्चन! आखिर क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन टेलीविजन पर अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं. इस शो में कंटेस्टेंट्स अपने ज्ञान के माध्यम से ढेर सारी रकम राशी जीतकर जाते हैं. पिछले 25 सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा ये शो अब दोबारा टीवी पर लौट रहा है जिसमें इस बार काफी कुछ बदलने वाला है.

'कौन बनेगा करोड़पति' में इस बार क्या होगा नया?

सोनी टेलीविजन ने हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 का नया प्रोमो रिलीज किया है. जिसमें दो-दो अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं. जहां एक पुराने अंदाज वाले अमिताभ बच्चन हैं, वहीं दूसरे बदलते वक्त के साथ बदली हुई सोच वाले अमिताभ बच्चन दिखाई देते हैं. पुराने वाले 'बिग बी' शो को वही अंदाज में होस्ट करने की तैयारी करते हैं जैसा वो पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं.

यहां देखें शो का नया प्रोमो:

वहीं दूसरे अमिताभ शो में हर तरीके के बदलाव की डिमांड करते हैं. उनका कहना है कि ये शो 'जेन एक्स' से जेन 'जी तक' पहुंच चुका है, अब शो में कुछ नया और अलग दिखाने की जरूरत है. वही पुराने तरीके को हटाकर, नई सोच में खुद को ढालने का वक्त आ चुका है. अब 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 पुराने संस्कार के साथ नए अंदाज में नजर आएगा. अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी होस्टिंग का जलवा बिखेरने लौट रहे हैं.

कब, कहां और किस वक्त आएगा 'कौन बनेगा करोड़पति'?

'कौन बनेगा करोड़पति' का नया सीजन 11 अगस्त यानी आज से सोनी टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर आना शुरू होगा. शो को ऑडियंस हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे से देख सकेगी. इस बार शो की टैगलाइन भी कुछ अलग और पिछले सीजन से हटके है. कंटेस्टेंट्स शो में अपनी अक्ल की मदद से अपनी अकड़ भी दिखाएंगे.

बात करें अमिताभ बच्चन के इस शो की, तो खबर है कि बिग बी इस सीजन को होस्ट करने के लिए तगड़ी फीस ले रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि बिग बी इस सीजन हर एपिसोड के करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. जिसके बाद वो सलमान खान से भी ज्यागा हाईएस्ट पेड होस्ट बन चुके हैं.

