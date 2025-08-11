अमिताभ बच्चन ने नए अंदाज में किया 'कौन बनेगा करोड़पति' का आगाज, कितना बदला शो? जानिए नियम

सोनी टीवी का सबसे पुराना और ऐतिहासिक शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ऑडियंस को एंटरटेन करने वापस लौट चुका है. बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन ने दोबारा होस्टिंग की कुर्सी संभाल ली है. पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन शो में कुछ बदलाव हुए हैं. 'केबीसी' का पहला एपिसोड हर बार की तरह लोगों के बीच सस्पेंस बनाने में कामयाब नजर आया.

'केबीसी' का हुआ आगाज, क्या है नए सीजन का हाल?

शो की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने अपने देश भारत पर एक सुंदर सी कविता कहते हुए की. इसके बाद उन्होंने अपने एनर्जेटिक अंदाज में शो का आगाज किया. बिग बी ने ये भी बताया कि इस बार शो का रंग-रूप बदला गया है. वहीं इसके साथ खेल के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं.

शो में कंटेस्टेंट्स हॉट सीट पर आने से पहले 'फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट' नामक एक गेम खेलते हैं. जिसमें उन्हें पूछे गए सवाल का सही जवाब सबसे कम समय में देना होता है. पिछले सीजन में बिग बी इस प्रक्रिया में तीन सवाल पूछते थे. लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. अब कंटेस्टेंट्स से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, जिसका उन्हें सही जवाब कम समय में देना है.

Advertisement

क्या 'केबीसी' में आए हैं नए रूल्स?

वहीं शो में लाइफलाइन्स मौजूद हैं. जैसे 'ऑडियंस पोल' और 'वीडियो कॉल अ फ्रेंड'. 'डबल डिप' भी है जिसकी मदद से कंटेस्टेंट को दो बार एक ही सवाल का जबाव देने का मौका मिलेगा. 'केबीसी' में 'सुपर संदूक' भी मौजूद है जो कंटेस्टेंट को अपने ज्ञान के जरिए एक्सट्रा धनराशि जीतने का मौका देता है.

'सुपर संदूक' में भी कुछ बदलाव हुए हैं. पिछले सीजन की तरह कंटेस्टेंट्स से 90 सेकेंड के अंदर 10 सवाल पूछे जाएंगे. जिसके हर जवाब में उन्हें 10 हजार रुपये की धनराशि मिलेगी. इस सीजन अगर कंटेस्टेंट पांच सवालों के सही जवाब दे देता है. तो उसे दो विकल्प दिए जाएंगे. एक, वो अपनी जीती हुई धनराशि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है. दूसरा, वो उस जीती हुई धनराशि से अपनी खोई हुई कोई एक लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकता है.

फिर शो में एक नए सेगमेंट की एंट्री हुई है. इस बार केबीसी ने 'जनता के सवाल' नामक एक सेगमेंट शुरू किया है. जिसमें शो की टीम इंडिया के हर कोने में जाएगी और लोगों से उनके सवाल मांगेगी. जिसका जवाब केबीसी में बैठी लाइव ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर से देगी. ऑडियंस में से जो सही जवाब देगा, उसे शो और बिग बी की तरफ से इनाम भी मिलेगा.

Advertisement

कौन थीं 'केबीसी' के नए सीजन की पहली कंटेस्टेंट?

'केबीसी' के सीजन 17 की पहली कंटेस्टेंट तिरुवनंतपुरम, केरल की रहने वालीं सुष्मिता सहाय थीं. जो भारतीय वायु सेना में एक स्क्वाड्रन लीडर रह चुकी हैं. अभी इस समय वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रही हैं. उनकी इच्छा है कि वो अपनी जिंदगी में नॉर्थन लाइट्स देख पाएं.

सुष्मिता ने 'सुपर संदूक' सेगमेंट में पूछे जाने वाले 10 सवालों में से 6 सवालों के सही जवाब दिए. जिससे उन्होंने 60 हजार रुपये कमाए. सुष्मिता ने 60 हजार रुपये की मदद से अपनी एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल भी दोबारा जीवित की. उन्होंने पूरे एपिसोड में बेहद शानदार गेम खेला. लेकिन 12वें सवाल के बाद उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया. बिग बी ने भी उनके गेम की तारीफ की.

बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' आज से हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ऑडियंस को एंटरटेन करते आता रहेगा. इसे सोनी टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देखा जा सकता है. ये शो ऑडियंस रात के 9 बजे से देख सकेगी.

---- समाप्त ----