सताई गई प्रेग्नेंट मां, अमाल मलिक ने खोला घर का राज, जानकर हैरान हुए बसीर

सलमान खान के शो बिग बॉस में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच झड़प देखने को मिलती है. कभी कोई पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे कर रहा है. सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने भी अपने परिवार को लेकर कई बातों का खुलासा किया है. अमाल ने बताया कि वो मां की कोख से ही तनाव झेलते आ रहे हैं.

अमाल का बड़ा खुलासा

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक गेम स्ट्रेटेजी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वो शो में अकेले ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जिनका गेम प्लान दर्शकों को समझ आ रहा है. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी मां को लेकर जो बात कही, उसने हर किसी का ध्यान खींचा. सिंगर ने बताया कि उनके जन्म से पहले पिता डब्बू मलिक की फैमिली ने उनकी मां के साथ गलत बर्ताव किया था.

बसीर अली से बातचीत के दौरान अमाल ने कहा कि जब मैं पेट में था तो प्रेग्नेंसी के दौरान मेरी मां को बहुत कुछ सुनाया गया था. वो जॉइंट फैमिली में रहती थीं. तो उनसे बहुत कुछ करने को कहा जाता था. एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने कपबोर्ड पर अपना हाथ मार दिया था. आज हम जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बर्दाशत किया है. हमारी सक्सेस का क्रेडिट मेरी मां को जाता है. मैंने आज तक अपने बाप जैसा दिलदार बंदा नहीं देखा.

आंटी को ठहराया दोषी

अमाल ने अपने चाचा अनु मलिक के बारे में भी बात की. वो कहते हैं कि जब मेरे पापा और चाचा 14-17 साल के थे, तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. एक-दूजे पर जान छिड़कते थे. लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया. आज भी मेरे पापा उस धोखे से बाहर निकल पाए हैं. मेरे पापा बहुत दरियादिल इंसान हैं, लेकिन मेरे अकंल बहुत काले दिल के हैं.

अमाल का कहना है कि अनु मलिक की वाइफ की वजह से उनके परिवार में दूरियां आईं, जो आज तक खत्म नहीं हो पाईं. अमाल कहते हैं कि मैंने जन्म लेने से पहले ही बहुत कुछ झेला है. इसलिए मैं इतना गुस्से में आ जाता हूं. अमाल की बात सुनकर बसीर शॉक्ड हो जाते हैं.

