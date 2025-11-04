scorecardresearch
 

सिंगर अमाल की परवरिश पर उठ रहे सवाल, छलका पिता डब्बू मलिक का दर्द, बोले- इस उम्र में गालियां...

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक के गुस्से, एग्रेशन और खराब बर्ताव की वजह से उनके पिता डब्बू मलिक को ट्रोल किया जा रहा है. डब्बू की परवरिश पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर भला-बुरा बोल रहे हैं, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंच रहा है.

ट्रोल हो रहे अमाल मलिक के पिता डब्बू (Photo: Instagram/ Amaal Mallik)
सिंगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं. शो में कई दफा अमाल एग्रेशन में दिख चुके हैं. गुस्से में उन्होंने बाकी घरवालों पर भी कई भद्दे कमेंट्स किए हैं, जिनपर खूब बवाल हुआ. शो में बदतमीजी करने पर अमाल को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी. उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाए गए हैं. बेटे अमाल को मिल रही नफरत पर उनके पिता और म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने रिएक्ट किया है. 

इमोशनल हुए डब्बू मलिक

डब्बू मलिक ने Screen संग बातचीत में कहा कि जब से वो वीकेंड का वार में बेटे को समझाने गए हैं, तब से ट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है. शो में बेटे अमाल के बिहेवियर की वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. डब्बू बोले- मैंने कभी भी खुद को स्टार्स के तौर पर नहीं देखा. हम लोग नॉर्मल म्यूजिशियन हैं. मैंने कभी इस तरह की लैंग्वेज नहीं देखी, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. इस उम्र में मैं इस तरह की गालियां नहीं सुन सकता. 

डब्बू ने आगे बताया कि शो में अमाल के बिहेवियर के बाद उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. डब्बू ने कहा- मुझे मेरी परवरिश पर टारगेट किया जा रहा है. एक पिता के तौर पर मुझपर शक किया जा रहा है. मुझे गलत चीजें बोली जा रही हैं और मैं हर चीज को सुन रहा हूं, क्योंकि आप हर किसी को नहीं रोक सकते. 

डब्बू को हुआ दुख

डब्बू ने कहा कि पहले वो अमाल को शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे. लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया. डब्बू ने कहा- मैंने जब शुरुआत के कुछ एपिसोड देखे तो मैं शॉक्ड रह गया था, क्योंकि नैरेटिव किसी दूसरे ही डायरेक्शन में जा रहा था. मैं एक्साइटेड था कि अमाल पॉपुलर हो जाएगा, गाने गाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि वहां माहौल ऐसा बन जाता है कि आप अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं और आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता. 

बता दें कि अमाल को सपोर्ट करने पर बिग बॉस के होस्ट सलमान खान भी कई दफा ट्रोल हो चुके हैं. सलमान पर अमाल को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं. अमाल को काफी निगेटिविटी मिल रही है, जिससे उनका परिवार दुखी है. 

