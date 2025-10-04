'तेरे बाप को...', अभिषेक पर फूटा अमाल का गुस्सा, पार की हदें, बोले- खानदान खत्म कर दूं?

बिग बॉस में बीते कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है. अब अशनूर की वजह से अमाल मलिक और अभिषेक बजाज आपस में बुरी तरह भिड़ गए हैं. लड़ाई के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की हो गई. लड़ाई के बाद अमाल ने अभिषेक के लिए कई भद्दे कमेंट्स पास किए, जिसपर फैंस भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

क्यों भिड़े अमाल-अभिषेक?

दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के दौरान जब अशनूर केयरटेकर बनीं, तो उन्होंने अमाल और फरहाना को टारगेट किया. अमाल ने गुस्से में अशनूर को कहा भौंकती है. दोस्त अशनूर के लिए अमाल का ये कमेंट अभिषेक को पसंद नहीं आता. अभिषेक गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो अमाल से भिड़ जाते हैं.

मगर अमाल ये मानते ही नहीं हैं कि उन्होंने अशनूर के लिए कुछ गलत बोला है. अमाल मेकर्स को भी चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं. वीकेंड का वार में जिसे लाना है उसे ले आएं.

अमाल के दोस्त तान्या, नीलम और शहबाज उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं. मगर अमाल का गुस्सा शांत नहीं होता. अमाल गुस्से से आगबबूला होकर कहते हैं- आओ...मैं सलमान सर को भी बोलूंगा, मैं सर को भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कुछ बोला तो मैंने इज्जत पर बात ली कि नहीं ली. पर वो बातें अगर यहां पर रिपीट करेगा तो...बजता रहता है बजाज, औकात है इसकी.

अमाल ने अभिषेक को दी धमकी?

अमाल यहीं तक नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा- डरता नहीं हूं मैं, सर की बातों को लेकर उल्टा चढ़ते हैं ये लोग. तेरे बाप को पकड़ के मारूं? खानदान खत्म कर दूं? खा जाऊं मैं एक मिनट में....किससे बात कर रहा है ये? बता दें कि अमाल शो में अक्सर गुस्से में नजर आते हैं. कई बार वो गुस्से में हदें पार कर देते हैं. पिछले हफ्ते भी उन्हें फटकार पड़ी थी. मगर अमाल के बिहेवियर में कोई सुधार देखने को नहीं मिला.

अब वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान, अमाल और अभिषेक की लड़ाई पर किस तरह रिएक्ट करते हैं? किसको सही और किसे गलत कहते हैं? इस बात का इंतजार फैंस बेकरारी से कर रहे हैं.

---- समाप्त ----