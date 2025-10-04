गुरूर या ओवर कॉन्फिडेंस, बीच शो आदित्य ने तोड़े रिश्ते, 'राइज' करके उठाएंगे ट्रॉफी?

आदित्य नारायण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. लंबे ब्रेक के बाद आदित्य ने राइज एंड फॉल में हिस्सा लेने का फैसला किया. शो में उनकी शुरुआत धीमी थी, लेकिन अब वो फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहे हैं. दिन-ब-दिन आदित्य का गेम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है.

ओवर कॉन्फिडेंट हैं आदित्य?

आदित्य नारायण बतौर सिंगर और होस्ट अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन लोग अब तक उनकी रियल पर्सनैलिटी से अनजान थे. राइज एंड फॉल में दर्शकों को उनकी रियल पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है. शो में पहले आदित्य चुप-चुप रहते थे. वो अरजाब पटेल और धनश्री वर्मा संग साए की तरह साथ दिखते थे. ऐसा लगता था कि मानों उनकी पर्सनल राय है ही नहीं, लेकिन बीच शो उन्होंने अपने गेम में बदलाव किया है.

अब आदित्य पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर दिख रहे हैं. उन्होंने अरबाज और धनश्री के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी है. आदित्य, कीकू शारदा से कई दफा भिड़ते दिखे. शो के कंटेस्टेंट भी उनका बदला अंदाज देखकर सरप्राइज हैं. लेकिन यहां सवाल ये है कि अचानक ये ऐसा क्यों.

लोकप्रियता पर घमंड?

बीच शो में आदित्य न जिस तरह लोगों के मुंह पर बोलना शुरू किया है और दूसरों को अपशब्द कह रहे हैं, वो देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लोकप्रियता का घमंड है. कई दर्शक ये भी मानते हैं कि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस है. ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है, जो वो सीनियर कॉमेडियन संग बतमीजी से बात करते हैं. जब उनके दोस्तों को उनकी जरूरत है, तब उन्होंने अरबाज और धनश्री को चाय में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेक दिया.

Advertisement

या फिर ये भी हो सकता है कि वो अकेले अपने दम पर गेम जीतना चाह रहे हों. उनकी पर्सनैलिटी में अचानक आए बदलाव की वजह क्या है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं. पर हां इतना जरूर है कि आदित्य के बदलते रूप ने फैन्स को हैरान जरूर कर दिया है.

शो में उनका मुकाबला अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी और मनीषा रानी जैसे मजबूत कंटेस्टेंट से है. देखते हैं कि आदित्य सबको पछाड़कर शो के विनर बनते हैं या नहीं.

---- समाप्त ----