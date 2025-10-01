ऑनस्क्रीन 'रावण' बनकर छाए ये स्टार्स, मगर इस एक्टर जैसा नहीं कर सका कोई काम

दशहरे का त्योहार बस कुछ दिन दूर है. बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता ये फेस्टिवल पूरे जोश के साथ मनाया जाता है. इस बीच रावण बने किरदारों की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. कई कलाकार ऐसे निकले जिन्हें रावण का रोल कर फेम मिला, लेकिन कुछ को ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी है. जानते हैं इंडस्ट्री के वो फेमस एक्टर्स जो रावण बनकर छाए.

अरविंद त्रिवेदी

अभी तक का आइकॉनिक रावण अगर किसी एक्टर को कहेंगे तो वो होंगे अरविंद त्रिवेदी. रामानंद सागर के शो रामायण में अरविंद ने रावण का रोल इस तरह प्ले किया कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है. इस रोल ने उनका करियर बनाया. वो घर-घर में पहचाने जाने लगे थे. उन्होंने हिंदी और गुजराती सिनेमा में भी काम किया था. लेकिन फैंस ने हमेशा उन्हें रावण के किरदार के लिए प्यार किया. दुख की बात ये है कि ये महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है. अरविंद ने अक्टूबर 2021 में अंतिम सांस ली थी.

अखिलेंद्र मिश्रा

अखिलेंद्र मिश्रा 2008 में आए रामायण शो में रावण बने थे. शो में विलेन बनने के बावजूद अखिलेंद्र को लोगों ने बेशुमार प्यार दिया. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और बुलंद आवाज के दम पर रावण के किरदार में जान फूंक दी.

तरुण खन्ना

टीवी पर कई माइथोलॉजिल शोज में महादेव शिव का किरदार निभाकर फेमस हुए तरुण खन्ना ने रावण का भी रोल किया था. वो अपनी वर्सलैटिली के लिए जाने जाते हैं. टीवी शो में जब भी वो किसी माइथोलॉजिकल किरदार में दिखे, फैंस से उन्हें वाहवाही ही मिली है.

सैफ अली खान

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सैफ अली खान अपने करियर के उस फेज में हैं जहां वो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूक रहे हैं. मूवी आदिपुरुष में उन्होंने राणव का रोल किया. लेकिन इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी. रावण के लुक, उसकी फिजीक, हेयरकट, दाढ़ी पर लोगों ने सवाल उठाए. फिल्म में रावण के सीन्स पर भी बवाल मचा था. कुल मिलाकर कहें तो फैंस को आदिपुरुष का ये मॉर्डन रावण बिल्कुल पंसद नहीं आया था.

पारस छाबड़ा

बिग बॉस 13 में दिखे पारस छाबड़ा ने टीवी शो विघ्नहर्ता गणेश में राणव का रोल किया था. उनके ड्रामेटिक लुक पर लोगों ने सवाल उठाए थे. पारस की एक्टिंग का भी तब मजाक उड़ा था. लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद वो इस रोल से लोगों के बीच लाइमलाइट पाने में कामयाब रहे थे.

निकितन धीर

निकितन धीर ने 2024 में सीरीज श्रीमद रामायण में रावण का रोल ऐसा निभाया कि सब उनके फैन हो गए. इस किरदार की सभी बारीकियों को निकितन ने गौर से समझा. सिक्स पैक एब्स न बनाकर खुद को स्क्रीन पर बल्की दिखाया. उनकी दमदार एक्टिंग ने सबको इंप्रेस किया.

इन सभी एक्टर्स के अलावा भी कई नाम हैं जो पर्दे पर रावण बने हैं, इनमें आर्य बब्बर, शालीन भनोट, डॉक्टर राजकुमार, कार्तिक जयराम, शालीन भनोट, एनटीरामा राव, पुनीत इस्सर के नाम शामिल हैं.

---- समाप्त ----