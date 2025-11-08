एक साथ बिग बॉस से बाहर हुए ये 2 कंटेस्टेंट? फैंस को लगा धक्का, आवेज बोले- अनफेयर...

बिग बॉस 19 को लेकर बेहद शॉकिंग खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हफ्ते शो में डबल एलिमिनेशन होने वाला है. मतलब इस बार एक नहीं, बल्कि दो लोगों को शो से बाहर किया जाएगा. बताया जा रहा है कि शो से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं.

अभिषेक के एविक्शन की रिपोर्ट्स से हैरान आवेज

अभिषेक के एविक्शन की खबर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई है. कई लोगों के दिल टूट गए हैं, क्योंकि शो में शुरुआत से लेकर अब तक अभिषेक बजाज सुपर एक्टिव नजर आ रह हैं. टास्क से लेकर लड़ाई-झगड़ों तक वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं. घर के मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय सबके सामने रखते आए हैं. अभिषेक को फैंस टॉप 2 में देख रहे हैं. ऐसे में उनके शो से बाहर होने की रिपोर्ट्स से फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

आवेज ने क्या कहा?

अभिषेक के दोस्त और बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट रहे आवेज दरबार ने भी अभिषेक के एलिमिनेशन की रिपोर्ट्स पर हैरानी जताते हुए रिएक्ट किया है. आवेज ने X पर पोस्ट कर लिखा- मैं उम्मीद करता हूं कि अभिषेक बजाज के एविक्शन की रिपोर्ट्स फेक हो. उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है. वो टॉप 3 में रहना डिजर्व करते हैं. पिछले कुछ एविक्शन अनफेयर रहे हैं.

I’m really hoping the reports about Abhishek Bajaj’s eviction are false. He has consistently performed well and deserved to be in top 3!!!!

The last few evictions have been unfair 👎#AbhishekBajaj𓃵 #BigBoss19 — Awez Darbar (@darbar_awez) November 7, 2025

आवेज दरबार की पोस्ट पर फैंस भी हैरानी जता रहे हैं. फैंस का कहना है कि अभिषेक बजाज शो के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं. वो फिनाले में रहना डिजर्व करते हैं. फैंस अभिषेक के एविक्शन को पूरी तरह से अनफेयर बता रहे हैं. लोगों में खास गुस्से देखने को मिल रह है. अभिषेक के अलावा नीलम के भी शो से बाहर होने की खबरें हैं.

बता दें कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अभिषेक और नीलम शो से बाहर हुए हैं या नहीं. इस बारे में जानने के लिए आपको आज शनिवार का एपिसोड देखना होगा.

