scorecardresearch
 

Feedback

एक साथ बिग बॉस से बाहर हुए ये 2 कंटेस्टेंट? फैंस को लगा धक्का, आवेज बोले- अनफेयर...

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल एविक्शन होने की चर्चा है. बताया जा रहा है कि नीलम गिरी और अभिषेक बजाज शो से बाहर हो गए हैं. अभिषेक के आउट होने की रिपोर्ट्स से आवेज दरबार काफी हैरान हो गए हैं.

Advertisement
X
बिग बॉस से बाहर हुए अभिषेक बजाज? (Photo: Screengrab)
बिग बॉस से बाहर हुए अभिषेक बजाज? (Photo: Screengrab)

बिग बॉस 19 को लेकर बेहद शॉकिंग खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हफ्ते शो में डबल एलिमिनेशन होने वाला है. मतलब इस बार एक नहीं, बल्कि दो लोगों को शो से बाहर किया जाएगा. बताया जा रहा है कि शो से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं. 

अभिषेक के एविक्शन की रिपोर्ट्स से हैरान आवेज

अभिषेक के एविक्शन की खबर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई है. कई लोगों के दिल टूट गए हैं, क्योंकि शो में शुरुआत से लेकर अब तक अभिषेक बजाज सुपर एक्टिव नजर आ रह हैं. टास्क से लेकर लड़ाई-झगड़ों तक वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं. घर के मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय सबके सामने रखते आए हैं. अभिषेक को फैंस टॉप 2 में देख रहे हैं. ऐसे में उनके शो से बाहर होने की रिपोर्ट्स से फैंस को तगड़ा झटका लगा है.  

सम्बंधित ख़बरें

farhana bhatt emotional after listening her mother
'बाहर जाओ...', सलमान ने फरहाना को बीच शो से निकाला? बोले- मैं शर्मिंदा...  
Salman Khan exposes tanya mittal game in Bigg boss 19
BB19: सलमान ने उठाए तान्या के गेम प्लान पर सवाल, किया 'एक्सपोज' 
Bigg boss 19 host Salman Khan
एक्स्टेंड नहीं हो रहा 'बिग बॉस 19', सलमान की तारीख या TRP पर अटकी बात?  
Ashnoor Abhishek
तलाकशुदा Abhishek के प्यार में Ashnoor, कुनिका ने उठाए सवाल! 
Tanya mittal reacts on having feelings for Amaal Mallik
गाल‍ियां देता है अमाल मलिक, बोलीं तान्या, मगर नीलम ने की बोलती बंद  

आवेज ने क्या कहा?

अभिषेक के दोस्त और बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट रहे आवेज दरबार ने भी अभिषेक के एलिमिनेशन की रिपोर्ट्स पर हैरानी जताते हुए रिएक्ट किया है. आवेज ने X पर पोस्ट कर लिखा- मैं उम्मीद करता हूं कि अभिषेक बजाज के एविक्शन की रिपोर्ट्स फेक हो. उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है. वो टॉप 3 में रहना डिजर्व करते हैं. पिछले कुछ एविक्शन अनफेयर रहे हैं. 

Advertisement

 

आवेज दरबार की पोस्ट पर फैंस भी हैरानी जता रहे हैं. फैंस का कहना है कि अभिषेक बजाज शो के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं. वो फिनाले में रहना डिजर्व करते हैं. फैंस अभिषेक के एविक्शन को पूरी तरह से अनफेयर बता रहे हैं. लोगों में खास गुस्से देखने को मिल रह है. अभिषेक के अलावा नीलम के भी शो से बाहर होने की खबरें हैं. 

बता दें कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अभिषेक और नीलम शो से बाहर हुए हैं या नहीं. इस बारे में जानने के लिए आपको आज शनिवार का एपिसोड देखना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement