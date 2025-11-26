21 साल की अशनूर का गेम पड़ा सेलेब्स पर भारी, फाइनलिस्ट बनीं मगर जीत होगी पक्की?

Bigg Boss 19: 21 साल की अशनूर कौर 'बिग बॉस 19' की सबसे छोटी कंटेस्टेंट हैं, मगर समझदारी में वो कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती हैं. अशनूर शो में कई बेहतरीन कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर टॉप 8 में जगह बना चुकी हैं. गेम में अब वो कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही हैं. पर क्या अशनूर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीत सकती हैं? आइए जानते हैं...

और पढ़ें

कैसा है अशनूर का गेम?

अशनूर कौर जब शो में आई थीं तो हर कोई उन्हें बच्चा-बच्चा कहता था. सभी को लगा था कि वो कुछ ही हफ्तों में बाहर हो जाएंगी, क्योंकि अशनूर का गेम शुरुआत से ही कमजोर रहा है. वो हमेशा अभिषेक बजाज की छाया में ही रहीं. उनका खुद का कोई गेम प्लान नहीं था. कई बार वीकेंड के वार पर सलमान खान ने उन्हें उनका गेम बेहतर करने की भी सलाह दी थी, मगर कोई खास बदलाव नहीं दिखा.

अभिषेक संग दोस्ती से मिला फेम

अशनूर का गेम भले ही कमजोर हो, मगर अभिषेक बजाज संग उनकी दोस्ती को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला है. शो में अभिषेक हमेशा अशनूर की ढाल बनकर खड़े रहे. धीरे- धीरे दोनों की दोस्ती को रोमांस का नाम दिया गया. फैंस ने उन्हें हैशटैग #Abhinoor नाम दे दिया. अभिषेक संग अशनूर की जोड़ी हिट रही और इस वजह से वो गेम में लंबी सर्वाइव भी कर पाईं.

Advertisement

किस्मत ने भी दिया अशनूर का साथ



अशनूर के टॉप 8 में पहुंचने में किस्मत का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जब प्रणित मोरे को अभिषेक और अशनूर में से किसी एक को बचाने का मौका मिला था तो उन्होंने अशनूर को बचाया, जबकि अभिषेक का गेम में योगदान अशनूर से कहीं ज्यादा था. इस तरह अशनूर कभी किस्मत के सहारे तो कभी अभिषेक के सहारे में गेम में आगे बढ़ती गईं.

क्या बिग बॉस जीत पाएंगी अशनूर?

हालांकि, अभिषेक के निकलने के बाद अशनूर का गेम पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हुआ है. वो अब शो में एक्टिव दिखाई दे रही हैं. कॉन्फिडेंस के साथ अपने मुद्दे भी उठा रही हैं और घरवालों को जवाब भी दे रही हैं. हालांकि, विनर के नजरिए से देखा जाए तो गेम में खुलने के लिए अशनूर ने काफी देर कर दी है. उनका ट्रॉफी जीतना मुश्किल लग रहा है.

मगर सबसे छोटी होने के बावजूद अपनी उम्र से बड़े लोगों से ज्यादा समझदारी दिखाकर उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है. अशनूर काफी सुलझी हुई हैं. उनका ये अंदाज दर्शकों को पसंद आया है. वो कई बड़े खिलाड़ियों को पछाड़कर गेम में काफी आगे तक आ चुकी हैं, जो तारीफ के काबिल है. वैसे आपको अशनूर का गेम कैसा लगा?

---- समाप्त ----