'रणवीर इलाहाबादिया कुछ भी बोल देते हैं', महीनों बाद 'लेटेंट कॉन्ट्रोवर्सी' पर खुलकर बोला यूट्यूबर

'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉन्ट्रोवर्सी एक वक्त पर इस देश में हॉट टॉपिक बन चुका था. हर कोई समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा पर अपनी नाराजगी जता रहा था. लेकिन इनके अलावा यूट्यूबर अशीष चंचलानी भी थे जिन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था. अब करीब छह महीने बाद यूट्यूबर ने इस कॉन्ट्रोवर्सी के कारण झेली परेशानियों का जिक्र किया है.

लेटेंट कॉन्ट्रोवर्सी के कारण क्या था आशीष चंचलानी का हाल?

आशीष चंचलानी अपने नए इंटरव्यू में 'लेटेंट कॉन्ट्रोवर्सी' से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस वक्त झेली थी. यूट्यूबर का कहना है कि वो पुलिस की मार का पहला शिकार बने थे. जबकि उन्होंने शो पर कुछ नहीं किया था. वो सिर्फ कुछ चीजों पर हंसे थे जिसके कारण उन्हें बाद में फंसना पड़ा.

आशीष ने फरीदून शहरयार को बताया, 'वो दो महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में से एक थे. ऐसा लगा कि सबकुछ उथल-पुथल हो गया है. ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि समय रैना, अपूर्वा माखीजा और रणवीर इलाहाबादिया के लिए भी. जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई, तब समय रैना वैंकूवर में था. अपूर्वा और रणवीर भी कहीं छुप गए थे, पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पा रही थी. सिर्फ मैं ही था जो उस वक्त बांद्रा में मौजूद था. पुलिस को मेरा घर भी मालूम था, इसलिए वो मेरे पास सबसे पहले आए.'

पुलिस ने की आशीष से पूछताछ, क्या डरे हुए थे यूट्यूबर?

आशीष आगे बताते हैं कि शो पर उनकी एक-एक बात को ट्रांस्क्रिप्ट किया गया. पुलिस ने उनसे उनके सभी बयानों पर सवाल किया जो उन्होंने शो पर कहे थे. यूट्यूबर ने बताया कि वो उस वक्त बहुत डरे हुए थे. आशीष ने कहा, 'मैं जनता को बताना चाहूंगा कि जब पुलिस आती है, तब वो आपके लिए सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल या रील होगी जिसे देखकर आपको मजा आता होगा. लेकिन असलीयत में जब आप उस परिस्थिति में होते हैं, तब आपको मामले की गंभीरता समझ आती है.'

'लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप पुलिस के सामने जाते हैं और आपकी कही गई एक-एक बात ट्रांस्क्रिप्ट बनकर आती है, तब समझ आता है कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है. मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ एक जगह हंसा और उसी पर सवाल उठाया गया. मैं कैसे समझाऊं कि मेरा जो हंसना था वो किसी और बात पर था. या मैं रणवीर की बेवकूफी पर हंस रहा था. मैं उसे 7 साल से जानता हूं. वो मौज-मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं.'

क्या थी आशीष चंचलानी के परिवार में परिस्थिति?

आशीष ने बताया कि ये वक्त उनके परिवार के लिए भी बेहद मुश्किल था. उनके माता पिता काफी डर गए थे. यूट्यूबर का कहना है कि उनके साथ पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था. जिसे देखकर उनका परिवार परेशान हो गया. हालांकि आशीष ने अपनी मां का रिएक्शन भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनसे इस कॉन्ट्रोवर्सी से कुछ चीजें सीखने की सलाह दी.

बता दें कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉन्ट्रोवर्सी दरअसल यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के माता-पिता पर किए गए अश्लील कमेंट से हुई थी. उन्होंने शो के एक एपिसोड में ऐसी बात कह डाली जिससे हर कोई भड़क पड़ा. वहीं अपूर्वा माखीजा ने भी कई भद्दे कमेंट्स किए थे जिसके कारण उनकी भी मुसीबतें बढ़ी थीं.

