मुश्किल में हनी सिंह! आखिरी वक्त पर परफॉर्म करने से किया इनकार, जानिए वजह

रैपर-सिंगर हनी सिंह एक और मुश्किल में फंस गए हैं. आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से हाल ही में एक कार्यक्रम से अपना नाम वापस ले लिया. सूत्रों ने इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर बताया कि हनी सिंह एक अवॉर्ड शो में परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उनके निजी बॉडीगार्ड्स को परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने आखिरी समय में कार्यक्रम से हटने का फैसला किया. यह अवॉर्ड शो 23 अगस्त को मोहाली में होना था.

आखिर क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त की शाम मशहूर हस्तियों का आना शुरू हो गया, लेकिन हनी सिंह की टीम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण गेट पर ही रोक दिया गया. सूत्रों के मुताबिक आयोजकों के अपने सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, और स्थानीय पुलिस ने भी कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराईय

सूत्र ने आगे कहा, प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्होंने किसी भी बाहरी सदस्य को मैदान पर आने की परमिशन नहीं दी. हालांकि, हनी सिंह एहतियात के तौर पर अपने पर्सनल गार्ड्स रखने पर अड़े रहे. हालांकि आयोजकों ने उनकी मांगों को समझा और उनका सम्मान किया, लेकिन पहले से तय सुरक्षा को देखते हुए वे इस पर सहमत नहीं हो सके. आयोजकों के साथ लंबी चर्चा के बाद हनी सिंह ने परफॉर्म करने से इनकार करते हुए कार्यक्रम छोड़ दिया. वहीं अब दोनों टीमें फिलहाल आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द होने से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

कौन-कौन करने वाला था परफॉर्म?

बता दें कि रैपर हनी सिंह के अलावा, नीरू बाजवा, जैकलीन फर्नांडीज, सौंदर्या शर्मा और बिस्मिल जैसे कलाकारों के परफॉर्म होने थे. वहीं इंडिया टुडे ने हनी सिंह और कार्यक्रम के क्यूरेटर अभिषेक सिंह से रिएक्शन के लिए कॉन्टेक्ट किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था.



---- समाप्त ----