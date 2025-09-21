पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है. संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक वह कई सालों से कैंसर से लड़ रहे थे और उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा था. उनके निधन से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक का माहौल है.

सीएम मान ने जताया दुख

वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा , 'संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है. उनके बनाए हुए म्यूजिक हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेगी. उनके परिवार और चाहने वालों के साथ संवेदना है. भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें.'

दिलजीत दोसांझ ने भी किया पोस्ट

वहीं बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चरणजीत आहूजा की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'म्यूजिक की ग्रोथ के लिए जितना काम चरणजीत आहूजा ने किया, शायद ही किसी ने किया हो. उनका बनाया हुआ म्यूजिक हमारे साथ हैं और हमेशा रहेगा. सच्चा लीजेंड'

मास्टर सलीम ने किया इमोशनल पोस्ट

मास्टर सलीम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने चरणजीत आहूजा को याद किया. उन्होंने लिखा, 'आज म्यूजिक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम और हमारे गुरुचरणजीत आहूजा साहब हमसे दूर चले गए. भगवान के चरणों में उन्हें जगह मिले.'

पंजाब संगीत के सम्राट थे चरणजीत

बता दें कि चरणजीत आहूजा को पंजाब संगीत की दुनिया में सम्राट माना जाता था. उन्होंने न सिर्फ पंजाबी बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी साउंडट्रैक दिया है. अपने करियर में उन्होंने गुरदास मान, अमर सिंह चमकीला, कुलदीप मानक जैसे दिग्गज लोक सिंगर्स के साथ काम कर पंजाबी म्यूजिक को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था.

इसके साथ ही चरणजीता आहूजा ने कई हिट नंबर्स दिए जिसमें 'की बनू दुनियां दा' (1986), 'गभरू पंजाब दा' (1986), 'दुश्मनी जट्टां दी' (1993) और 'तूफान सिंह' (2017) जैसे गाने शामिल हैं.

