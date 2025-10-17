80 साल से छुपाया गया एलियन का सच... अब उठेगा पर्दा! आ रही है 'दुनिया बदलने वाली' डॉक्यूमेंट्री

'ये मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी खोज है...' डॉक्यूमेंट्री फिल्म The Age of Disclosure (द एज ऑफ डिस्क्लोजर) का ट्रेलर इस लाइन पर खत्म हो जाता है. मगर इसके बाद, लगभग डेढ़ मिनट लंबे ट्रेलर का असर आपके दिमाग पर शुरू होता है.

अगले ही सेकंड आपको ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' (2003) याद आने लगती है. और याद आती हैं वो तमाम हॉलीवुड फिल्में, जिनमें धरती के ऊपर किसी दूसरे संसार से आए एलियंस का खतरा मंडरा रहा था. आपको 'द अवेंजर्स' भी याद आती है, जिसमें दूसरी दुनिया से आए खतरे से लड़ने के लिए सुपरहीरोज की टीम बनाई गई थी.

उस फिल्म में भी जनता से ये बात छुपाई गई थी कि एलियंस मिलने लगे हैं और सरकार बाकायदा इसके लिए अलग से प्रोग्राम्स बनाकर काम कर रही है. मगर वो फिल्म थी, इस बार बात रियलिटी की हो रही है. डायरेक्टर डैन फराह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म The Age of Disclosure आ रही है. इसमें नॉन-ह्युमन इंटेलिजेंस छिपाने की, सरकार की कोशिश से पर्दा उठाने का दावा किया जा रहा है.

एलियंस के सच से पर्दा उठाने का दावा

इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर शुरू होते ही एक अधिकारी टाइप व्यक्ति कहता नजर आता है- 'प्रतिबंधित न्यूक्लियर फैसिलिटीज के एयर-स्पेस में किसी चीज के ऑपरेट करने की घटना बार-बार हो रही थी... और वो चीज हमारी नहीं थी!' पहले आपको लगता है कि ये शायद किसी देश के साथ चल रहे युद्ध की भी बात हो सकती है.

फिर एक दूसरा व्यक्ति कहता है, 'ये चीजें ऐसी पैंतरेबाजी कर रही थीं जो हमने इस दुनिया में देखी ही नही.' तब आपके दिमाग की बत्ती जलती है कि कहीं ये बात यू.एफ.ओ. की तो नहीं हो रही. तभी एक तीसरा आदमी कहता है, 'मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है... 9 एयरक्राफ्ट और 9 लोग' और दिमाग टनटना जाता है. दिमाग में सीधा एक ही लाइन आती है- 'इसका मतलब हम फिल्मों में जो देख रहे थे, वो सच था?!'

The Age of Disclosure का दावा है कि 80 सालों से सरकारें नॉन-ह्यूमन (या एलियन) इंटेलिजेंस छुपाने की कोशिश कर रही हैं. और दुनिया के कई बड़े देशों में इस एलियन टेक्नोलॉजी को डिकोड करने का एक सीक्रेट वॉर चल रहा है. इस डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकन सरकार, मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े 34 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों की गवाही है. ट्रेलर में इस गवाही की झलक भर है, जिसे देखकर आपके दिमाग के पुर्जे हिलने लगते हैं. डॉक्यूमेंट्री का दावा ये भी है कि इसे 'सीक्रेट' तरीके से फिल्माया गया है. यहां देखें The Age of Disclosure का ट्रेलर:

कब और कहां रिलीज हो रही है ये डॉक्यूमेंट्री?

The Age of Disclosure इस साल साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म्स एंड टीवी फेस्टिवल में ऑफिशियली सेलेक्ट की गई थी. वहां पर 9 मार्च को ये पहली बार दिखाई गई थी. इस फेस्टिवल से इसके बहुत शानदार रिव्यूज सामने आए थे. वैरायटी के एक आर्टिकल में इसे 'दुनिया को बदलने का दम रखने वाली' फिल्म बताया गया था. मोशन पिक्चर एसोसिएशन (अमेरिका) के ब्रायन अब्राम्स ने लिखा था कि इस डॉक्यूमेंट्री से इस फैक्ट पर लंबी कन्वर्सेशन शुरू हो सकती हैं कि 'हम अकेले नहीं हैं!'

अभी तक इसे फिल्म फेस्टिवल्स में ही दिखाया गया था, लेकिन अब पहली बार The Age of Disclosure पहली बार जनता के लिए उपलब्ध होने जा रही है. 21 नवंबर से ये डॉक्यूमेंट्री प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. मेकर्स इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर्स के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए इसे चुनिंदा थिएटर्स में भी दिखाया जाएगा.

