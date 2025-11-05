'मुस्लिम धर्म का रिश्ता नहीं कराती', नौशीन के आरोप पर सीमा टपारिया ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मजे लेती हूं

टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने सेलेब्रिटी मैच-मेकर सीमा टपारिया पर भेदभाव के आरोप लगाए थे. उन्होंने बताया था कि कैसे सीमा ने उनकी बहन के कॉन्टैक्ट करने पर उनका रिश्ता कराने से मना कर दिया था, ये कहकर कि वो मुस्लिम हैं. अब आखिरकार सीमा ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. सीमा ने कहा कि- वो बस मजे ले रही थीं.

'मासूमियत में किया था मना, धर्म वजह नहीं'

नेटफ्लिक्स के शो इंडियन मैचमेकिंग शो से मशहूर हुईं सीमा आंटी अब एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं. उन्होंने दुनियाभर के परिवारों के लिए रिश्ते जोड़ने का काम करके अपनी पहचान बनाई है. हालांकि, उन्हें अक्सर पुराने विचारों को बढ़ावा देने के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी है, खासकर तब जब वे महिलाओं को सलाह देती हैं कि 'थोड़ा एडजस्ट करो.'

नौशीन के आरोपों पर सीमा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि-“मैचमेकिंग किस्मत की बात है, मैं भगवान नहीं हूं. पांच साल पहले जब शो शुरू हुआ था, तब उन्होंने मुझसे रिश्ता कराने के लिए कहा था. मैंने कहा था कि मैं उस खास धर्म के लिए मैचमेकिंग नहीं करती. अब पांच साल बाद ये बात कहीं छप गई है. कोई बात नहीं, मुझे इससे पब्लिसिटी मिल गई. मैंने तो मासूमियत में मना किया था.”

Advertisement

ट्रोल्स से मतलब नहीं, पॉपुलैरिटी एंजॉय करती हैं सीमा

सीमा को ऑनलाइन आलोचनाओं के बावजूद शोहरत का मजा लेना आता है. उन्होंने कहा,“मुझे हर पल की पॉपुलैरिटी का आनंद मिलता है और इससे मुझे कोई घमंड नहीं होता. मैं कई सितारों से मिलती हूं, बॉलीवुड वाइव्स और बिग बॉस जैसे शो में नजर आई हूं, और मुझे यह सब पसंद है. मैं बहुत मजे लेती हूं. आज की युवा पीढ़ी मेरी बहुत बड़ी फैन है. यहां तक कि मुझे ट्रोलिंग भी मजेदार लगती है. पॉजिटिव या नेगेटिव, पब्लिसिटी... पब्लिसिटी होती है, तो डरने की क्या बात है? ट्रोल करना लोगों का काम है, सब लोग अच्छी बातें नहीं लिखेंगे, कुछ बुरी भी कहेंगे.”

उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में बताया कि वे बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थीं. कर्नाटक के गुलबर्ग में पली-बढ़ीं सीमा की शादी मुंबई में हुई. शादी के बाद वे कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिससे दूसरों को मदद मिले. तभी उन्होंने मैचमेकिंग शुरू की और आज वे गर्व से अपने नेटफ्लिक्स शो को “वर्ल्ड आइकॉन” कहती हैं.

क्या था मामला?

मालूम हो कि नौशीन अली सरदार ने दावा किया था कि सीमा टपारिया ने सिर्फ उनके धर्म की वजह से उनका रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया. उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के शो में बताया कि उनकी बहन ने नेटफ्लिक्स सीरीज हिट होने के बाद सीमा से संपर्क किया था. नौशीन के मुताबिक, उन्हें जवाब मिला,“नहीं, हम आपका रिश्ता नहीं करा सकते क्योंकि आप मुस्लिम हैं.” नौशीन ने इस घटना को “बेतुका” बताया था.

---- समाप्त ----