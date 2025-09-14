'राइज एंड फॉल' के इस कंटेस्टेंट को मिली बुरी खबर, बीच में छोड़ा अशनीर ग्रोवर का शो

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में टीवी और सोशल मीडिया से लेकर खेल और फिल्म जगत तक के लोग शामिल हैं. वहीं इस शो में एक कंटेस्टेंट को अचानक शो छोड़ना पड़ गया. दरअसल रेसलर संगीता फोगट के ससुर बलवान पुनिया का निधन हो गया. इस खबर के मिलने के बाद संगीता एक दम टूट गईं और उन्होंने शो को छोड़ दिया.

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'राइज एंड फॉल' शो का एक वीडियो वायरल है, जिसमें अचानक संगीता रोने लगती हैं. जब बाकी कंटेस्टेंट्स उनसे इसका कारण पूछते हैं तो वह अपने सुसर के निधन की न्यूज सुनाती हैं. इसके बाद वो शो से जाने की बात भी सभी को बताती हैं.

संगीता ने छोड़ दिया शो?

ससुर के निधन के बाद संगीता फोगाट काफी उदास हो गई और शो तुरंत छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया. संगीता के एक दम घर से चले जाने के बाद घर वाले भी काफी उदास हो गए. शो के कंटेस्टेंट आरुष ने कहा कि संगीता बहुत ही सपोर्टिंग थीं, बहुत अच्छी खेल रही थीं. हम सब संगीता को मिस करेंगे. मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो कोशिश करूंगा उनसे मिल पाऊं.

कौन थे बलवान पुनिया?

बता दें कि संगीता फोगाट के पति बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया खुद एक रेसलर थे. बजरंग पूनिया को कुश्ती के दांव पेंच उनके पिता ने ही उन्हें सिखाए थे. जानकारी के मुताबिक बलवान पूनिया का अंतिम संस्कार हो गया है. बजरंग के बड़े भाई हरेंद्र ने पिता की पार्थिव देह को मुख्यााग्नि दी.

क्या है शो 'राइज एंड फॉल'?

अमेजन एमएक्स प्लेयर पर इस रियलिटी शो को फेमस बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. शो का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक बिग बॉस जैसा ही है. यहां भी टास्क होते हैं लेकिन यहां कंटेस्टेंट्स दो पार्ट में डिवाइड हैं. एक ग्रुप रुलर हैं, जो पेंटहाउस में रहते हैं, दूसरा ग्रुप जो वर्कर हैं, वो बेसमेंट में रहते हैं.

