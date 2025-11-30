Film wrap: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, पैप्स पर भड़कीं जया बच्चन

मनोरंजन की दुनिया में रविवार का दिन खास रहा. सलमान खान, धर्मेंद्र के बेहद करीब थे. वो उन्हें पिता समान मानते थे. रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान सलमान इमोशनल नजर आए. इसके अलावा जया बच्चन एक बार फिर पैपराजी पर भड़कती दिखीं. उनको लेकर जया ने काफी कुछ कहा भी.
'दो धर्मों का मिलन', सारा खान-कृष पाठक ने अनाउंस की शादी की तारीख, शामिल होंगे पिता सुनील लहरी?
सारा खान और कृष पाठक जल्द ही रीति-रिवाज से शादी करने वाले हैं. कपल ने एक वीडियो शेयर करके इसकी अनाउंसमेंट की, जहां दोनों खूबसूरत लोकेशन्स पर रोमांटिक होते दिखे.
'बिग बॉस 19' में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, बोले- कभी-कभी लगता है मैं...
सलमान खान ने बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार पर बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काश मैं आज होस्ट नहीं कर रहा होता.
जया बच्चन ने शादी को बताया 'आउटडेटेड', नहीं चाहतीं नातिन नव्या करे शादी, दिया बयान
जया बच्चन कभी भी अपने शब्दों को मिक्स नहीं करती हैं. उन्हें जिस भी मुद्दे पर अपनी राय रखनी होती है वो खुलकर रखना प्रिफर करती हैं.
महीनों में पूरा हुआ सोनाक्षी-जहीर का 5BHK घर, दिया 'होम टूर', देखकर फैन्स हैरान
सोनाक्षी और जहीर ने मिलकर अपना घर बनाया है जो 5BHK है. एक्ट्रेस ने यूट्यूब व्लॉग में पूरे घर की झलक दिखाई है. हर एक कोने को अपने हाथों से सजाया है.
'चूहे की तरह मोबाइल लेकर...', पैपराजी पर भड़कीं जया बच्चन, सुनाई खरी-खरी, बोलीं- कौन हैं ये
जया बच्चन ने पैपराजी को 'चूहा' कहकर उनकी हरकतों पर कड़ी आपत्ति जताई. साथ ही उन सेलिब्रिटीज पर भी निशाना साधा जो एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें बुलाते हैं.
न फिल्म-न एल्बम, शादी-पार्टियों में गाना गाकर गुजारा कर रही एक्ट्रेस, ट्रोल्स से बोली- 17 साल से...
सोफी चौधरी ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने उनकी बॉलीवुड में मौजूदगी पर सवाल उठाए.