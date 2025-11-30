scorecardresearch
 
'चूहे की तरह मोबाइल लेकर...', पैपराजी पर भड़कीं जया बच्चन, सुनाई खरी-खरी, बोलीं- कौन हैं ये

जया बच्चन ने पैपराजी को 'चूहा' कहकर उनकी हरकतों पर कड़ी आपत्ति जताई. साथ ही उन सेलिब्रिटीज पर भी निशाना साधा जो एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें बुलाते है. जया ने कहा कि मेरा मीडिया से रिश्ता अच्छा है लेकिन पैपराजी से नहीं.

जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन अपने गुस्सैल बिहेवियर के खासी चर्चा में रहती हैं. पैपराजी से उनका अलग ही नाता है, वो उन्हें देखकर ही भड़क जाती हैं. लेकिन ऐसा आखिर क्यों? क्या वजह है कि जया को पैप्स के साथ कभी नर्म बर्ताव करते नहीं देखा जाता है. इसका जवाब जया ने एक इवेंट में दिया. 

पैप्स से नहीं अच्छा जया का रिश्ता

जया ने कहा कि जहां उनकी मीडिया से अच्छी बनती है, वहीं पैपराजी के लिए उनके मन में वैसा सम्मान नहीं है. उन्होंने पैपराजी को 'चूहा' तक कह डाला. जया के मुताबिक पैप्स वो हैं जो सिर्फ एक मोबाइल फोन लेकर किसी की भी प्राइवेसी में घुस सकते हैं. उन्होंने उन सेलिब्रिटीज की भी आलोचना की जो जानबूझकर एयरपोर्ट पर पैपराजी को बुलाते हैं ताकि उनकी तस्वीरें ली जाएं.

वी द वुमन से बातचीत में मीडिया और पैपराजी के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए जया ने कहा, “मेरा मीडिया से रिश्ता शानदार है, मैं मीडिया की देन हूं. लेकिन मेरा पैपराजी से कोई रिश्ता नहीं. ये लोग हैं कौन? क्या ये पढ़े-लिखें ट्रेंन्ड हैं? क्या आप इन्हें मीडिया कहते हैं? मैं मीडिया से आती हूं, मेरे पिता पत्रकार थे. मेरे अंदर असली मीडिया के लिए बहुत सम्मान है.”

उन्होंने आगे कहा, “पर यह जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं- इन्हें लगता है कि सिर्फ मोबाइल होने से ये किसी की भी फोटो ले सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं. ये कैसी बातें करते हैं. यह लोग कहां से आते हैं, इनकी शिक्षा क्या है, बैकग्राउंड क्या है? क्या ये हमें री-प्रेजेंट करेंगे? सिर्फ इसलिए कि ये यूट्यूब या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल सकते हैं?”

पैप्स को जया ने बताया चूहा

जया ने बताया कि एक बार उनकी दिल्ली की एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि वह सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि जया बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नफरत पाने वाले लोगों में हैं. इस पर जया ने जवाब दिया, “मुझे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, यह आपकी राय है. मेरी राय है कि मैं भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती. आप सोचते हैं कि आप एक चूहे की तरह किसी के घर में मोबाइल लेकर घुस सकते हैं.”

आज कई यंग एक्टर्स सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं और अक्सर पैपराजी के वीडियो में दिखते हैं, लेकिन जया बच्चन इस ट्रेंड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करतीं. उन्होंने कहा, “मैं नहीं जानती आप किनकी बात कर रहे हैं. मेरा पोता (अगस्त्य बच्चन) भी यंग है पर वह किसी सोशल नेटवर्क पर नहीं है. अगर आपको एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने के लिए लोगों को बुलाना पड़े, तो आप किस तरह के सेलिब्रिटी हैं?”

काम की बात करें तो जया बच्चन आखिरी बार 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखी थीं. अब वह विकास बहल की फिल्म दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग में नजर आएंगी.

